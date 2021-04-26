Помощь, которую ждут: стартовал социальный проект «Родные люди».

Вокруг Петербурга сохранились сотни старых деревушек. Зачастую там живут пожилые люди, которым нужна самая простая помощь по дому и хозяйству. Например, наколоть дров, почистить печь, починить покосившийся забор или посадить яблони. Некоторые просто не могут добраться до города, чтобы купить самое необходимое - от лекарств до инструментов.

Помощь особенно актуальна весной, когда начинается сезон работ на огороде. Поэтому «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге» проводит автопробег по деревням Ленобласти: мы вместе с партнерами проекта, а также волонтерами и известными блогерами поможем привести хозяйство в порядок, привезем продукты, лекарства и, если нужно, одежду.

- Нам очень важно поддерживать людей, которым не обойтись без чужой помощи, ведь, к сожалению, далеко не каждый может получить поддержку близких или друзей в сложные минуты. Помогать тем, кто в этом нуждается, - обязанность каждой современной компании, ее социальная ответственность, поэтому «Биотэк» традиционно продолжает поддержку пожилых людей, ветеранов и с удовольствием принимает участие в проекте «Родные люди». Мы предоставим героям проекта витаминно-минеральные комплексы и дезсредства, произведенные на заводах нашей компании. Они помогут пожилым людям поддерживать качество жизни и здоровье и после 60 лет! - рассказывает президент группы компаний «Биотэк» Александр Крикун.

Наша команда заранее подобрала локации и пообщалась с местными жителями - выяснили, кому и какая помощь нужна. Также мы нашли тех, кто хочет принять участие в автопробеге. Оказалось, что в проект готовы включиться известные российские компании, блогеры и волонтеры. Дальше дело за малым: собрали группу активистов, закупили все, что нам потребуется для работы, составили маршрут и готовимся к поездке.

Первый выезд состоится 15 мая: команда отправится в поселок Горелово, где нас ждет Елена Смильгюс. В детстве она стала малолетним узником в оккупированной Латвии. А сейчас, несмотря на солидный возраст, продолжает следить за своим огородом и небольшим домом. Елене Васильевной нужна самая простая помощь по хозяйству: вскопать огород, посадить картошку, привести в порядок участок после зимы и помочь с ремонтными работами в доме.

- «Максидом» – компания, которая начинала свой путь в Санкт-Петербурге: здесь находится большая часть наших гипермаркетов, здесь живёт огромное количество наших постоянных покупателей. Именно поэтому нам всегда было важно оставаться социально-ответственной компанией и помогать родному городу становиться лучше. С 1997 года «Максидом» и его учредители курируют различные образовательные, спортивные, культурные и другие благотворительные проекты. «Родные люди» – это большое, нужное и доброе дело, и Максидом рад присоединиться к этому проекту, – объясняет совладелец компании «Максидом» Мария Евневич.

Проект «Родные люди» продлится три месяца - с мая по июль. За это время мы посетим героев, которые нуждаются в помощи. Следите за ходом проекта на площадках «Комсомольской правды». Мы расскажем о судьбах наших героев, их быте и объясним, что вы можете сделать прямо сейчас, ведь самое простое ваше действие для кого-то может стать настоящим спасением.

Если вы знаете жителей Ленобласти, которые могут стать героями нашего автопробега, напишите нам об этом в комментариях или на почту редакции spb-info@phkp.ru