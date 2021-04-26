Дома выше 12 этажей запретили строить в Ленобласти

Будущие новостройки в Ленобласти не смогут вырасти выше 12 этажей. За отдельными исключениями. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинградская область сделала первый, но важный шаг к ликвидации «человейников». Губернатор Александр Дрозденко два постановления правительства, касающихся выдачи разрешения на строительство для многоквартирных домов. Согласно этим документам, теперь в регионе запрещено строить здания выше 12 этажей.

- В обязательном порядке применяются только нормы по этажности, утвержденные в Региональных нормативах градостроительного проектирования (РНГП). Для городских поселений это 12 этажей, для сельских – 9, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Последнее, например, касается Нового Девяткино, которое по документам - село. Впрочем, есть и некоторые исключения. Так, уже согласованные проекты будут реализованы в изначальном варианте. Превысить регламент разрешат и застройщицам, которые возьмутся за достройку проблемных объектов.

- Это своеобразный бонус для инвестора. Он получает возможность заработать на доме не в 12, а в 18 этажей, но за это пустит часть прибыли на долгострои, - уточнили «КП-Петербург» в аппарате заместителя председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ.

Но потом, когда все проблемные объекты будут сданы а уже заявленные ЖК введены в строй, норма в 12 этажей для города и 9 - для сельских поселений заработает в регионе в полную силу. Это касается, в частности, и Новосаратовки, где, на границе с Петербургом, планируется появление нового города в 300 тысяч человек. Строительство трассы к нему уже заявлено.