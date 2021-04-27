Спикер Заксобрания Петербурга подал документы на выборы в Госдуму

Вячеслав Макаров подал документы для участия в думских выборах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Спикер Законодательного собрания Северной столицы Вячеслав Макаров подал документы для участия в праймериз (предварительных выборах) в Государственную Думу по спискам партии «Единая Россия» от Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

- Подтверждаем информацию о том, что сегодня председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров подал документы для участия в праймериз в Государственную Думу, - говорится в заявлении представителей Мариинского дворца.

Таким образом, если глава парламента пройдет предварительные выборы, в чем мало кто сомневается, и избирется в Госдуму, что также весьма вероятно, он покинет пост спикера ЗакСа.

Но до думских выборов, которые назначены на сентябрь 2021 года, Вячеслав Макаров будет исполнять свои нынешние обязанности.

Напомним, что о возможном выдвижении главы Заксобрания в Думу, как представителя Петербурга, ранее заявлял губернатор города на Неве Александр Беглов.