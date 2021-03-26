Беглов рекомендует идти в Госдуму спикеру петербургского ЗакСа Вячеславу Макарову

Беглов предложил Макарову идти в Госдуму. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов порекомендовал главе городского Законодательного Собрания Вячеславу Макарову баллотироваться в Государственную Думу. По словам градоначальника, у председателя парламента есть необходимый «вес», который пригодится на благо Северной столицы на федеральном уровне.

- Такой «тяжеловес» - это Вячеслав Серафимович Макаров. У него богатейший опыт. Он очень ценит наш город. Такой человек смог бы объединить всех депутатов, Санкт-Петербурга и Ленобласти, для реализации многих проектов. Я с ним говорил, но ответит он сам, - сообщил Александр Беглов в ходе эфира на телеканале «78».

Добавим, что ранее губернатор Северной столицы вакцинировался вторым компонентом «Спутника V» и рассказал подробности о своем самочувствии. Если вкратце, то никаких побочных эффектов он не увидел.