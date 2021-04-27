«Иногда поднимается такой шторм - стекла в рубке разбивает»: как рыболовецкие артели ловят корюшку в Финском заливе

Рыбаки открыли путину в Финском заливе. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге – сезон корюшки. Каждый день десятки судов отправляются в море за увертливой серебристой рыбешкой с запахом огурцов. Одно такое судно на прошлых выходных унесло на борту и корреспондентов «КП-Петербург»: мы провели с рыболовецким звеном целый день, и теперь готовы рассказать вам, какой путь проходит корюшка, прежде чем оказаться на прилавках магазинов.

ПО ДЕДОВСКИМ ЗАВЕТАМ

Принять нас к себе как «разнорабочих» согласилось звено Михаила Трунова – опытного моряка, больше десяти лет командующего рыболовецкой бригадой. График у рыбаков суровый – на базе неподалеку от Стрельны надо быть не позже половины пятого утра. Знакомство, короткий инструктаж – и вот мы идем к кораблю. Судно маленькое, но основательное – с трюмом и кубриком. По морской классификации оно проходит как «КИТ-18», но между собой рыбаки зовут его «Кормилец».

Рабочий день у звена начинается рано - от пристани корабль отплывает в пять утра. Фото: Артем КИЛЬКИН

В пять с копейками выходим. Несмотря на то, что на дворе конец апреля, на открытой воде холодно. Со всех сторон ползет туман, рыбаки меланхолично курят и кутаются в тяжелые непромокаемые куртки. Звено идет паровозиком: за тарахтящим «Кормильцем» тащатся, подпрыгивая на волнах, две лодки, побольше и поменьше – баркас и «подрезная». Чтобы согреться, заталкиваюсь в рубку. Мельком замечаю на стекле широкую трещину.

Одна успешная путина кормит рыбаков весь год. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Волной плеснуло, - поясняет Михаил. Он стоит у штурвала. – Через нос она перекатилась и ударила. А ты думал! Тут иногда знаешь, что творится? Помню, мы однажды с наставником моим попали в шторм. И не на таком корабле, а на простой мотолодке. Я на всю жизнь эту картину запомнил: вода кругом неподвижная, как асфальт, а вдалеке кипит, будто в чайнике. И туча накатывает. Мы тогда каждую волну ловили, чтобы не опрокинуться. Вместо часа, как обычно, три часа до берега шли. Сейчас, конечно, проще – есть радио, есть метеосводки, которые нам каждый час присылают из порта. Но все равно – те же грозы, например, никогда не подгадаешь.

В звене шесть человек, двое из них "пристяжные" - так называют "свободных" рыбаков, которые совмещают промысел с другой работой. Фото: Артем КИЛЬКИН

На место лова – в 11 километрах от Стрельны – выходим к шести. Всю сонливость с бригады как рукой снимает. С удивлением выясняю, что «Кормилец» используется только для доставки рыбаков и груза с берега и обратно. А вся основная работа происходит как раз на лодках. В темпе вальса перегружаем на баркас пустые ящики для рыбы, грузимся сами – широкая деревянная «палуба» от тяжелых шагов качается из стороны в сторону. «Подрезная» лодочка – совсем маленькая, метра, может быть, три в длину – приняв на борт двоих рыбаков, устремляется в сторону Лахты.

- Ну, с Богом! – напутствует нас капитан, и «Кормилец» грузно отваливает в сторону. Мы остаемся наедине с морем.

Этот кораблик официально называется "КИТ-18". Но между собой рыбаки зовут его "Кормилец". Фото: Артем КИЛЬКИН

Оказывается, корюшку до сих пор ловят вручную, по дедовским еще заветам. Основной рыбацкий инструмент – мережа, длинный сплетенный из мелкой сетки «рукав», натянутый на металлические кольца. Этих мереж под водой расставлено десятками – только успевай подмечать подпрыгивающие на волнах пенопластовые поплавки. Работают с мережей так: подходят на веслах с двух концов, цепляют лодки тросом с металлической «кошкой» (ее натурально метают с борта на борт, как ковбои метают лассо), сближаются и начинают выбирать – потихоньку, метр за метром. В какой-то момент к плеску волн и скрипу мокрого дерева примешивается новый неожиданный звук, похожий на аплодисменты, - это бьется в сетке поднятая из воды корюшка.

- Маловато, - разочарованно тянет один из рыбаков. – Килограммов 150, не больше.

Корюшку ловят вручную при помощи специальных сетей - "мереж". Фото: Артем КИЛЬКИН

МОРСКОЕ «СЕРЕБРО»

Вытянуть мережу – целая наука. Надо знать, какую веревку куда протянуть, каким узлом завязать, как подвести друг к другу лодки, и еще целую прорву самых неочевидных вещей. К примеру, мне так и не дали поработать зюзьгой – так называется специальный сачок на длинной ручке, которые корюшку вычерпывают из сети. Зазеваешься на секунду, упустишь закрепленную на палубе снасть – и отправишь весь улов обратно в море. А улов для рыбака – все. Одна успешная путина кормит звено весь оставшийся год.

Когда мережа подхвачена, начинается медитация. Один встает «на зюзьгу», другие рассаживаются на баркасе, берут на колени ящики и начинают сортировать рыбу. Вручную. Все 150 килограммов. Мелкая идет в одну тару, средняя в другую, крупная в третью, хороший прилов в четвертую, всякие ерши (их, оказывается, в заливе гигатонны, только успевай выбирать) и мелкие окуньки – за борт, где их на лету подхватывают и сжирают обнаглевшие чайки.

Всю выловленную корюшку нужно перебрать, рассортировать на мелкую, среднюю и крупную. Это тоже делается вручную. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Эй, журналист, - в какой-то момент окликнул меня один из рыбаков. – Ты чего там, уснул, что ли?

А я не уснул, я залюбовался. Оказывается, только-только поднятая из воды корюшка переливается всеми цветами радуги. И только потом, проведя без воды полчаса-час, сереет боками и чернеет спинкой. Позже, кстати, Михаил научил меня, что выбирать корюшку надо именно по спинке, глаза и жабры – ерунда. Если спинка черная – значит, рыбка свежая. Если сероватая или, хуже того, белесая – мороженая или попорченная.

Это, впрочем, лирика. В какой-то момент я внезапно поймал себя на мысли, что все вокруг шевелится. Извивается в ящике корюшка, ветер треплет сложенную сеть, качаются волны, извивается желтобокий судак, по дурости своей угодивший в мережу. «Это что за дела?» - возмутился мой вестибулярный аппарат. Я честно попробовал сосредоточиться на сортировке корюшки, но через пару минут позеленел, отставил ящик и пополз на корму. Рыбаки посмеивались в кулак. Кто-то предложил таблетки.

Вот так "якорят" лодки, стоящие по обе стороны мережи. Кошка на конце веревки металлическая, если такую криво бросить, можно и убить ненароком. Фото: Артем КИЛЬКИН

- А быстро действуют? – я принял желтую картонную коробочку. Сердоболец пожал плечами:

- Понятия не имею. Ни разу еще не пригодилось.

Забегая вперед – не подействовало. Еще и ветер налетел, и баркас принялся подпрыгивать на волнах, а волны, как мне потом объяснили, в Финском заливе дурные: если в море они пологие, то тут рваные, плещут словно бы со всех сторон сразу. Так что две следующие мережи я, угрызаясь совестью, проспал, на третьей приполз на «рабочее место», но долго опять не вытерпел. Зато обнаружил в себе интересную способность - оказывается, когда «палуба» баркаса загромождается ящиками с рыбой, невольно приучаешься передвигаться по ней самыми невероятными способами: хоть прыжками, хоть ползком. Главное, не наступить в саму корюшку – можно и справедливо огрести, по крайней мере, словесно.

Во время работы рыбаков постоянно сопровождают чайки. Иногда над лодками их собирается целая стая. Фото: Артем КИЛЬКИН

ТОРГОВЫЕ ХИТРОСТИ

Когда от рыбы стало не протолкнуться, подозвали «Кормильца». Перегрузили ящики – вышло 32 штуки. Тонна с небольшим – для начала путины вполне себе неплохо. А если учесть, что все это выловлено руками, безо всяких тебе лебедок и насосов – так и вообще хорошо.

- Рано еще, - констатировал Михаил. – Весна в этом году поздняя, вода холодная. Еще и ветер восточный, а нужен западный, чтобы воду соленую из моря гнал. Да и вообще – это же все цикличный процесс. Вот в 2014, помню, стабильно уходили с двумя тоннами рыбы на борту. У нас поставщики просили мелкой корюшки для разнообразия, так ее не было! Только средняя и крупная.

Основная работа ведется с двух весельных лодок - баркаса и "подрезной". Фото: Артем КИЛЬКИН

Тем временем один из рыбаков – Сергей, тот самый наставник, с которым наш капитан когда-то попал в шторм – сообщил, что рыбалку надо заканчивать. Еще чуть-чуть – и раздует ветер. Сергею в звене верят, как никому другому – у него, по словам Михаила, чутье и на рыбу, и на погоду. Метеоприборы могут ошибаться, Сергей – никогда. Благо, стажа 40 лет.

Пока шли обратно в Стрельну – было, кстати, два с копейками, это мы, получается, девять часов в море провели – разговорились о ценах. Оказалось, рыбаки сдают мелкую корюшку по 90 рублей за килограмм. Это сейчас, пока еще путина толком не началась, и рыбы мало. Потом, в разгар ловли, цена падает до 35 рублей. Примерно столько же добавляем за доставку и хранение и получаем, что себестоимость мелкой шавермы в начале путины – примерно 180 рублей за килограмм. В разгаре, когда рыбы становится много – 70 рублей. Остальное – накрутка перекупщиков. Как говорится, помните об этом.

В какой-то момент от ящиков с рыбой на палубе становится не протолкнуться. И это по местным меркам еще сравнительно небольшой улов. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Вообще, много мудрят, - признался Михаил. – Бывает, например, что нашу корюшку выдают за ладожскую, хотя ладожская мельче и на вкус отличается. Говорят, так народ лучше берет. Или, например, торгуют вперемешку нашей корюшкой и балтийской. Присмотрись как-нибудь – балтийская такая, что ли, более округлая, и спинка у нее иссиня-черная.

К слову, сами рыбаки к корюшке особого пиетета не испытывают. Не потому, что за путину на нее насмотришься до тошноты, а просто так сложилось. Михаил – он так и вовсе больше по судаку и щуке. А корюшку – так, постольку-поскольку. Хотя с каждого выхода звено и забирает себе немного от улова – традиция. Такая же, кстати, как вечером плеснуть стопочку водяному – отблагодарить за то, что все хорошо сложилось.

В море звено проводит по девять-десять часов. Уходит в пять утра и возвращается к вечеру. Фото: Артем КИЛЬКИН

На берегу мы распрощались. Звено принялось разгружать ящики, капитан отправился к себе – заполнять бумаги для рыболовной инспекции. Домой рыбаки вернутся не раньше семи вечера – итого 14 часов изматывающей работы в день. Ну а когда путина кончится, начнутся другие заботы: подлатать снасти, починить флот. Кто-то останется заведовать звеньевым имуществом, кто-то отправится подрабатывать в такси или курьером. Зарплата у рыбаков, несмотря на все сложности, небольшая - в среднем 40 000 рублей. Долго на нее не проживешь, если не будешь шевелиться.

А весной – снова в путину. По дедовским заветам.