Как бизнесмены из России развивают древнее ремесло шотландцев. Фото: личный архив компании Lindores Abbey Distillery.

Бизнесмены из России не ограничивают себя какими-то рамками или границами, и теперь их следы можно найти даже в традиционно шотландском деле – производстве виски. Винокурня со значительным русским интересом размещается на месте фермы и бывшего средневекового аббатства Lindores. Она работает под юридическим лицом The Lindores Distilling Co. Ltd и была основана в феврале 2013 года супругами Эндрю Джеймс Маккензи и Элен Рут Маккензи Смит.

По состоянию на март 2021 года Эндрю Джеймсу Смиту и трасту его семьи принадлежат 15 акций класса А. Остальными 85 акциями класса В через юридическое лицо Spirex Ltd владеют русские: Антон Буслов, Сергей Урядов и Сергей Фокин. Все вместе они одновременно являются владельцами группы российских компаний, которые выполняют государственные заказы в сфере системной интеграции и работают, не выходя за пределы Москвы.

Как русские связаны с шотландским производителем виски?

Вначале, в апреле 2015 года, к компании Lindores Abbey Distillery присоединился британский подданный Дмитрий Моргунов. Он был назначен на должность Business Development Director. В то же время у компании появилось сразу два новых русских инвестора - Антон Буслов и Сергей Фокин.

Изначально русские владели частью компании через Rubus Investment, но в июне 2018 года передали свою долю дочерней компании Spirex Ltd. В последней Дмитрий Моргунов занимает пост директора, а Буслов, Урядов и Фокин выступают в роли инвесторов.

Кроме того, в 2016 году старое доменное имя компании - lindores.com - было зарегистрировано Дмитрием Моргуновым. Также, российский домен винокурни зарегистрирован на OOO S.O.D.A. В прошлом этой компанией через ООО «Ю-БИ-ЭФ МЕНЕДЖМЕНТ» владели Буслов, Фокин и Урядов.

С первого взгляда может показаться, что русские могут выступать лишь номинальными владельцами бизнеса и не принимать участия в жизнедеятельности компании. Но в действительности они активно вовлечены в события, которые организовывает и поддерживает компания.

Как русские инвестора участвуют в развитии бизнеса? В мае 2019 года на винокурне The Lindores был организован шахматный турнир. В нем приняли участие четыре лучших игрока в мире: Магнус Карлсен, Виши Ананд, Динг Лижэнь и Сергей Карякин. Идея проведения этого турнира принадлежит Антону Буслову, который лично присутствовал на данном мероприятии.

В сентябре 2020 года в московском спортивном клубе «Альфа-Битца» прошла велогонка Lindores Abbey RVO Race. В ней приняли участие вышеупомянутые Фокин, Буслов и его сын Егор. В это же время компания выступила спонсором команды Буслова и Урядова в эстафете «Маленькая жизнь».

Как видим, русские инвестора не просто инвестировали в шотландскую винокурню, но и продвигают ее бренд и не смущаются признавать свое вовлечение в шотландские дела.

Что за компания Lindores Abbey Distillery? В 1913 году ферма была куплена Джоном Хауисон за £3,000. Он приходился Эндрю прадедушкой по материной линии. После смерти матери в 1984 году, отца в 2003 и старшего брата в декабре 2013 года ферма перешла в собственность Эндрю Джеймса Смита.

Эндрю со своей супругой Хэлен решили провести на ее месте археологические раскопки. Во время исследования местности специалистами были обнаружены следы средневековой винокурни. Как оказалось, на этом месте вплоть до 1559 года шотландские монахи занимались производством виски.

Супруги приняли решение восстановить винокурню, что и было сделано в августе 2017 года. Они получили грант $6,9 тыс. от Business Gateway Fife на составление бизнес-плана по организации производства виски. Исходя из этой статьи, общая стоимость запуска новой винокурни составила $8,64 млн. Но исходя из разрешения на строительство, которое было получено от Fife Council, стоимость всех работ составила $3,3 млн. Видимо, остальные деньги они получили от инвесторов из России.

Технология производства виски предусматривает вызревание в бочках на протяжении трех лет. Поэтому официальная продажа виски в бутылках началась только в 2021 году. Но терять прибыль не в интересах инвесторов и владельцев, поэтому в России продают аквавита (недозревший виски прямо из бочек). В российской столице находится шесть алкогольных бутиков и 22 ресторана, в которых можно приобрести продукцию этой шотландской винокурни.

Как мы видим, русские бизнесмены занимаются активной деятельностью в Шотландии. Это наводит на мысль: неужели инвестиционные возможности в России настолько плохи, что они принялись активно развивать древнее ремесло шотландцев?

Как бы то ни было, это благоприятно влияет на развитие шотландской отрасли.

Российские инвестиции позволяют местным жителям развивать свой винодельный бизнес и продолжать вековые традиции предков. А значит, какая разница, откуда приходят деньги.