ТОП-5 мест боевой славы в Ленинградской области, где обязательно нужно побывать накануне 9 мая

Парк "Свирская победа" в Лодейном поле. Фото: администрация-лодейноеполе.рф / Дмитрий Бондаренко

В первые месяцы Великой Отечественной войны почти две трети территории Ленинградской области уже было захвачено немецко-фашистскими войсками. Военное положение в регионе (72 района) объявили 22 июня 1941 года. В блокадном кольце в те страшные дни оказались Всеволожский, Парголовский, частично Слуцкий (Павловский) и Ораниенбаумский (Ломоносовский) районы. И если до войны в Ленинградской области проживало 1 258 тыс. человек, то, по данным на январь 1945 года, – в живых остались лишь 483 тысячи.

На сегодняшний день по всей Ленобласти есть множество точек, где увековечена память о Великой Отечественной войне. В преддверии Дня Победы мы составили ТОП-5 мест боевой славы, где обязательно нужно побывать накануне 9 мая.

«Партизанская слава» в Луге

Луга - это город воинской славы, в 1941 году в течение трех недель здесь проходили тяжелейшие бои. Но Лужский оборонительный рубеж на время смог сдержать прорыв фашистов к Ленинграду! Благодаря героизму советских войск было выиграно время для более прочной обороны на подступах к городу. Сегодня в Лужском районе установлены несколько мемориалов в память о защитниках. Один из самых важных, пожалуй, «Партизанская слава», открытый к 30-летию Победы в 1975 году.

Высота памятника вместе с постаментом - более 20 метров. Фото: Виктория Кандаурова

Мемориальный комплекс находится на холме, а на его вершине установлена скульптура партизанки, которая в одной руке держит автомат, в другой - знамя. К памятнику ведет лестница, по ее бокам вы увидите три уступа-бастиона, - они символизируют братство партизан трех областей - Ленинградской, Новгородской и Псковской. Обратите внимание еще на 13 гранитных стел-валунов у подножия холма. Они посвящены 13 партизанским бригадам Ленобласти.

Как добраться: Луга, Киевское шоссе, 135-й километр.

Памятник солдату около Астрачи

Мемориальный комплекс, расположенный недалеко от деревни Астрача, - особое место боевой славы. В декабре 1941 года здесь прошел рубеж обороны Тихвина, и именно деревня Астрача стала непреодолимой чертой для немцев. Здесь были сорваны планы фашистов по окружению Ленинграда вторым блокадным кольцом.

Мемориальный комплекс находится на возвышенности вдоль трассы Вологда - Новая Ладога. Рядом установлен памятник солдату. Каждый год 9 мая здесь встречаются ветераны и блокадники, жители Тихвина, Бокситогорска, Пикалево.

Мемориал находится неподалеку от деревни Астрача. Фото: Полина ЖУКОВА

Напротив мемориального комплекса, через дорогу, находится небольшой музей «Астрача, 1941». До Великой Отечественной здесь была школа, но в годы войны в здании разместился госпиталь. После Победы дети снова вернулись за парты. В 1970-х, когда школу перенесли в другое место, здесь начал зарождаться музей. Первыми его экспонатами стали предметы, найденные на местах сражений.

Музей расположен в старинном здании, где когда-то была школа. Фото: Официальная группа музея «Астрача» в соцсети «ВКонтакте».

Настоящий Т-34 в Тихвине

У северо-западного выезда из Тихвина, города воинской славы с 2010 года, установлен настоящий танк Т-34. Важно будет знать, что именно на этом месте шли ожесточенные бои за подступы к городу. Надпись на памятнике гласит: «С этого рубежа начался разгром немецко-фашистских войск под Тихвином в декабре 1941 года».

Мемориал «Танк» находится на северо-западном выезде из города. Фото: lentravel.ru

ПАМЯТИ ВОИНОВ

А в Лодейном Поле находится огромная мемориальная зона «Свирская победа». Парк на площади в 19 га раскинулся здесь еще в 1944 году - и не случайно. Здесь проходил Свирский рубеж, где были остановлены немцы. Сегодня на этой территории парка растет около пятидесяти тысяч деревьев и кустарников, а протяженность пешеходных дорожек составляет порядка 7 км. Обязательно прогуляйтесь по аллеи Героев, посмотрите на обелиск «Память в будущее» и такие объекты обороны, как, например, огневую точку, доты, наблюдательный пункт. Также в «Свирской победе» есть Лодейнопольский историко-краеведческий музей, хранящий 17 тысяч экспонатов. Это и этнографическая, и художественная коллекция, и собрание нумизматики, а также экспозиция знаменитой оятской керамики.

Адрес: Лодейное Поле, левый берег реки Свирь, парк-мемориал «Свирская победа».

Кедровая роща художника Поленова растет по сей день. Фото: администрация-лодейноеполе.рф / Маргарита Орлова

Форт Красная Горка

Недалеко от поселка Лебяжье находится настоящий памятник фортификации и один из последних фортов Российской империи - форт Красная Горка. Строительство мемориального комплекса началось в 1909 году, а свою главную роль он сыграл во время Великой Отечественной. Форт был, по сути, основой обороны Ораниенбаумского плацдарма.

Посетить мемориал и поклониться воинам можно всей семьей.

Форт Красная Горка впечатляет. Фото: Олег ЗОЛОТО

А что еще?

Недалеко от деревни Порожки есть мемориал, посвященный ожесточенным боям: в 1941 года здесь проходила граница ораниенбаумского плацдарма, а 14 января 1944-го началась советская наступательная операция «Январский гром», которая завершилась снятием блокады Ленинграда.

Как добраться: ехать лучше всего на личном автомобиле. Путь недолгий - около 90 километров и полутора часов в пути. После съезда с КАД на Краснофлотское шоссе нужно ехать через Большую Ижору и Лебяжье.