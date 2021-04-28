Чудеса природы: ТОП-6 уникальных мест в Ленинградской области, куда стоит съездить на майские праздники

Ленинградская область отличается обилием удивительно красивых мест. Фото: Олег ЗОЛОТО

На майские праздники Ленинградская область станет одним из самых желанных направлений не только для туристов со всей России, но и для петербуржцев. А посмотреть тут действительно есть, на что. В преддверии длинных выходных мы собрали для вас ТОП-6 уникальных мест в Ленинградской области, куда стоит съездить на майские праздники и насладиться чудесами природы.

Ленинградские Мальдивы

Волосовский район - настоящий край рек и озер. Но есть один совершенно уникальный водоем, который местные прозвали «ленинградскими Мальдивами». Дело в том, что озеро Донцо появилось на месте старого Кюрлевского карьера и теперь имеет кристально голубую воду и берег с белоснежным песочком, что очень напоминает пейзажи тропического государства в Индийском океане. Летом на Ижорской возвышенности яблоку негде упасть, а вот на майские праздники народу будет значительно меньше. Конечно, искупаться здесь пока не получится, но зато селфи будут гарантировано атмосферными! Кроме того, это озеро не только невероятной красоты, но еще и особо охраняемое, так как относится к памятнику природы.

Озеро Донцо любят за чистейшую голубую воду. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Заповедная зона

Фишкой Тосненского района являются Саблинские пещеры и водопады. Заповедная зона площадью 328,8 гектара включает в себя два водопада, каньоны рек Саблинка и Тосна, рукотворные пещеры, а также древние курганы, а еще - место стоянки Александра Невского перед битвой со шведами.

Тосненский район знаменит необычными местами. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Радоновые источники

Есть чудо природы и в Ломоносовском районе. Уникальные радоновые озера находятся недалеко от поселка Лопухинка, а известны они своим химическим составом. В частности, в воде содержится радон, а это значит, что озеро имеет небольшую радиоактивность. Но в этом нет ничего страшного. Более того, в 19 веке здесь было лечебное учреждение, которое специализировалось именно на водных процедурах. Сегодня водоемы входят в состав памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке Лопухинка». Посмотреть на это в любом случае стоит.

Два небольших водоема интересны своим химическим составом. Фото: ooptlo.ru

Пятиметровый водопад

Деревня Иссад недалеко от Старой Ладоги знаменита своим Горчаковщинским водопадом - самым высоким в Ленобласти (около пяти метров). Туристы оправляются сюда за красивыми снимками. Майские праздники - лучшее время пополнить свой фотоархив подобными кадрами!

Одна из природных достопримечательностей района - водопад. Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

Исчезающая река

Бокситогорский район Ленобласти прославился своей рекой Рагушей, которая протекает у деревни Рудная Горка. Длина ее всего каких-то 40 км, но есть у нее одна особенность, которая так и манит туристов. На одном из участков водоем течет под землей, а через несколько километров выходит на поверхность. Именно поэтому Рагушу в народе называют загадочным словосочетанием Исчезающая река.

Скалистый каньон реки Рагуша признан памятником природы. Фото: Арсений Кашкаров / ooptlo.beauit.com

Таинственные пещеры

В Лужском районе тоже есть свое чудо - это Борщовские (Оредежские) пещеры. Своды в этих искусственных подземельях напоминают остроконечные готические арки. Несмотря на то, что почти все ходы довольно протяженные, отправляться вглубь пещер без инструктора крайне опасно! Местные предупреждают, что песчаные своды непрочные и высока вероятность вероятность обвала. Насчет красивых фото не волнуйтесь: их можно сделать около входа в пещеру. К тому же, тут и освещение лучше.