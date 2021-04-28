Режиссера из Петербурга заподозрили в развращении 13-летней девочки

В Петербурге задержали режиссера за развращение 13-летней девочки Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге молодой режиссер задержан за развращение 13-летней девочки. 26 апреля 2021 года в полицию обратилась местная жительницы, проживающая в доме на Архивной улице. Она рассказала, что увидела в социальных сетях своей дочери переписку с каким-то мужчиной. Причем, среди сообщений были фотографии интимного характера, как с девочкой, так и с ее собеседником.

- Полиция проверила заявление. Действительно, не позднее 17 апреля некий мужчина через соцсети склонил 13-летнюю девочку к тому, чтобы она отправила ему свои обнаженные фотографии. После этого он отправил ей несколько своих, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Следователи возбудили уголовное дело и очень быстро нашли подозреваемого. Днем во вторник, 27 апреля, у дома 13 по 6-й Советской улице был задержан 35-летний мужчина. Он сразу же признался в том, что обменивался с девочкой интимными снимками.

Известно, что задержанный - режиссер одной из петербургских компаний, которая занимается съемками рекламы, а также других коммерческих видео.

Режиссера задержали и отправили под стражу. Ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

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