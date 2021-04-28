В стиле "Мортал Комбат": Петербургская библиотека сняла ролик о драке между посетителями за место в читальном зале

В петербургской библиотеке с юмором отреагировали на драку посетителей в читальном зале Фото: принтскрин видео.

В субботу, 24 апреля 2021 года, в Ленинском читальном зале Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга подрались два посетителя. Они не смогли поделить место за столом, а разнимать их пришлось сотрудникам Росгвардии. "Культурный" инцидент не обошла сама РНБ. Однако, никакой жесткой критики или скандала. Пресс-служба библиотеки отнеслась ко всему с юмором и записала ролик для социальных сетей с разъяснением произошедшего.

- В читальном зале произошла потасовка. Многие СМИ успели заявить, что это "разборка Питерская", - рассказал пресс-секретарь РНБ Андрей Тарасов, сидя за тем самым столом. - Именно здесь в этом месте, две стихии, два пытливых ума нашли нашли главный энергетический центр библиотеки и не захотели делить его ни с кем.

В РНБ записали ролик в стиле Мортал Комбат Фото: принтскрин видео.

Дальнейшее развитие событий работники библиотеки визуализировали, выбрав для этого знаменитую игру-файтинг "Мортал Комбат". Читателя номер один назвали Саб-Зиро, номер два - Скорпион. Для полноты картины, "актеры" надели на себя бумажные маски с изображением лиц персонажей игры.

Оказалось, что один из посетителей "Саб-Зиро" искал лучшее место в библиотеке, а второй натирал антисептиком один из столов, за которым часто сидит. Отойдя ненадолго, вернулся назад и увидел, что "Саб-Зиро" уже занял его место. Тут и начался "файт".

В библиотеке отметили, что, разумеется, драться в читальном зале нельзя. Раньше даже в гардеробе было специальное место, где посетители могли оставить свои шпаги.

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