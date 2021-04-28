Юрий Дудь восхитился программистом с ДЦП из Санкт-Петербурга

Юрий Дудь похвалил разработки программиста с ДЦП из Петербурга. Фото: instagram.com/ibakaidov

Юрий Дудь встретился с программистом Иваном Бакаидовым из Санкт-Петербурга, который отметился своими чудо-разработками, несмотря на ДЦП, непроизвольные сокращения мышц и неразборчивую речь. Напомним, «Комсомолка» ходила в гости к молодому человеку, попавшему в список Forbes. Иван использует крутую трехколесную коляску, роботизированный синтезатор речи и завоевывает сердца девушек стихами – в общем, и не скажешь, что инвалидность как-то ограничивает парня.

Юрий посвятил новую публикацию в Instagram удивительной встрече с Иваном. Фото: instagram.com/yurydud

Недавно Иван лично продемонстрировал известному журналисту Юрию Дудю свою последнюю разработку. Это программа с айтрекером, необычным прибором, позволяющим считывать, куда направлен взгляд человека, сидящего за компьютером. С помощью ноу-хау людям с инвалидностью можно спокойно обойтись без, казалось бы, обязательных атрибутов – клавиатуры и мыши. Дудь остался, мягко говоря, в шоке.

У Ивана есть стильный байк! Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Этой весной мы, наконец, познакомились лично. Подозреваю, что для людей в теме это вообще не новая технология, но я поверить не мог: руки - под столом, а курсор (мыши на компьютере – Прим.ред.) - слушается, - рассказывает Юрий в своем Instagram. - Любимое про Ивана - не из нашей встречи, а из его интервью… он сделал такой вывод: «Человеку с инвалидностью, чтобы социализироваться в России, нужны мозги и яйца. Впрочем, как и любому человеку».

Свой пост Юрий дополнил традиционным хэштегом с обсценной лексикой. Подписчики журналиста в комментариях надеются, что Дудь позовет Ивана в один из будущих выпусков своей передачи на YouTube-канале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Чтобы «подкатить» к девушке, цитирую Бродского, и ее сердечко тает»: Невероятная история жизни программиста с ДЦП, который в 21 год попал в список Forbes

Иван Бакаидов создал приложение для таких, как он сам - не умеющих говорить и писать, но жаждущих свободы (подробности)