Прогноз погоды на май 2021 в Санкт-Петербурге: Температура будет ниже нормы

Впереди последний месяц весны, а там уже и лето. Фото: Олег ЗОЛОТО

Достаточно прохладный апрель в Северной столице насторожил горожан. Многие из них с опаской спрашивают: «Чего же ждать от мая?» И если с погодой на майские праздники более-менее все прояснилось, то точный прогноз погоды на май 2021 в Санкт-Петербурге синоптики пока давать не спешат. Тем не менее, «КП-Петербург» попыталась выяснить, какие сюрпризы готовит нам последний весенний месяц.

- Последние дни апреля в Северной столице было холодно, - констатирует ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус. - Да, это не всем нравится, но это не критичное отклонение от нормы, все довольно близко к климату. Однако уже к 1 мая придет антициклон, потеплеет до +10, а 2 и 3 мая температура воздуха прогреется до +12 градусов. Осадков не прогнозируется.

Однако потом на Северо-запад придет очередной циклон, который принесет облака и осадки. Впрочем, они будут периодическими, а температура постепенно пойдет вверх.

- На какое-то более-менее серьезное тепло жителям Петербурга стоит рассчитывать после 5-6 мая. Днем воздух будет прогреваться от +11 до +16 градусов, но и это чуть ниже нормы. А сильное потепление придет лишь в третьей декаде мая, после 20 числа, когда дневная температура достигнет +18...+23 градусов, - отметил метеоролог.

Однако специалисты отмечают, что точный прогноз они могут дать на 3-5 дней, климат в Петербурге неустойчивый, особенно по весне, поэтому многое еще может поменяться.