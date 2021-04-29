Где сейчас самое дорогое жилье. Показываем карту цен на недвижимость в Санкт-Петербурге

Квартиры в Петербурге бывают дорогие и очень дорогие. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Онлайн-карта цен на недвижимость, где квартиры выделены цветом от красного до зеленого - в зависимости от стоимости, появилась в Петербурге. Ее создали специалисты сервиса 2ГИС. Вместе с цветом на карте отображаются цены объектов. Так, красный цвет на Васильевском острове для «однушки» означает около 7,5 миллионов рублей, а на Петроградке - уже 10.

- Тепловые карты учитывают цены в объявлениях об аренде и продаже жилья, опубликованных на сайтах партнеров. Поиск квартир по условиям дополнен возможностью подробно изучить инфраструктуру: можно оценить район и плотность застройки, посмотреть ближайшие магазины, школы, количество парковок у дома, почитать отзывы об управляющих компаниях и качестве жилья от застройщика, - говорится в описании, составленном создателями сервиса.

Кроме того имеется возможность переключиться между меню «продажа\покупка» и «аренда». в последнем случае на карте будут отображаться цены на съем жилья.

Чем краснее, тем дороже. Фото: 2ГИС

Что касается стоимости покупки квартир, то, если сильно не удаляться от Петербурга, самые доступные предложения в пригородах и ближайшей Ленобласти. Однокомнатная квартира из «вторички» в Ломоносове будет стоить 3,3 миллиона рублей. В Новоселье у КАД - 3,1 млн.Во Всеволожске, Мурино или Кудрово уже будет дороже.

В самом городе наиболее доспупно жилье в удаленных от метро местах - на Пискаревке (от 4,1 млн за «однушку») и ближе к Сосновой Поляне - 4,4 млн.

Дороже всего квартиры в центре города, на Петроградской стороне и Василеостровском районе. Там цены легко могут доходить до 20 и более миллионов за те же метры. Ну а Крестовский остров остался практически не окрашен, видимо на него не хватило интенсивности цвета, ведь здесь продаются квартиры и по 150 миллионов рублей. Правда, не однокомнатные.

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