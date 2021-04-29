Школу № 169 Центрального района оборудовали инновационной системой антиобледенения. Фото: пресс-служба компании "Теплокарбон».

Кровля школы № 169 с углубленным изучением английского языка Центрального района Петербурга теперь оснащена инновационной системой против образования наледи и сосулек. Создатель системы – петербургский стартап «Теплокарбон».

Разработка инновации, которая не имеет аналогов в мире, велась отделом НИОКР «Теплокарбон» в течение шести лет. За это время было проведено множество практических испытаний по повышению надежности работы системы. Ее компоненты выпускаются на собственном производстве стартапа в Кировске. Продукция предназначена для бытового, строительного и промышленного применения.

Школа № 169 была построена еще перед Великой Отечественной войной и приняла своих первых учеников осенью 1938 года, тогда она числилась под № 21. В 1988-м школа стала первой в городе, которая приняла у себя учащихся из Великобритании по государственной программе обмена школьными группами. Это было начало последующих многочисленных обменов с учебными заведениями Великобритании, Шотландии, США и Германии. Сегодня в школе обучаются порядка 600 учеников.

Для обеспечения безопасности детей и сотрудников учебного заведения, на его кровле установлена система антиобледенения, которая включает энергоэффективную греющую ленту с автоматическим режимом работы. В системе предусмотрены датчики температуры и осадков. Они позволяют активировать ленту тогда, когда это необходимо.

- Снежные массы на крыше зимой были нашей постоянной головной болью. Теперь же работа в этой части существенно упростилась. Важно было обеспечить безопасное нахождение всех наших учащихся и учителей на школьной территории, – подчеркнула директор школы № 169 Маргарита Калашникова. – Разработка петербургской компании также позволит существенно снизить затраты на уборщиков кровли зимой.

- Думать о нашей вечной проблеме – наледи и сосульках на скатных крышах – нужно не в декабре, когда уже трудно что-то изменить. Устанавливать системы антиобледенения нужно в теплое время года, чтобы зимой они могли эффективно выполнять свою функцию, – прокомментировал генеральный директор компании «Теплокарбон» Илья Зинченко. – Проект на кровле школы № 169 стал для нас одним из первых и важных, потому как речь идет прежде всего о безопасности и здоровье детей. К тому же системный подход в борьбе с наледью гораздо выгоднее, чем ежегодный ремонт пробоин, которые остаются после непрофессиональных чистильщиков.

Еще один важный фактор – энергоэффективность. «Зимой школа не будет нагревать воздух на улице: нами продуман обогрев непосредственно поверхности крыши. Таким образом, теплопотери будут минимальными», – добавил гендиректор «Теплокарбона».