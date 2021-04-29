Связь двух столиц

Сотрудники МегаФон обеспечивают бесперебойную связь. Фото предоставлено пресс-службой МегаФон.

Семь сотен километров - именно столько разделяет два важнейших города России Москву и Санкт-Петербург. После основания Санкт-Петербурга и присвоения ему статуса столицы в 1712 году возникла потребность связать его с другими городами, и в первую очередь с Белокаменной.

В 1712 году по указу Петра I началось строительство Петербургско-Московского шоссе. В 1820 году по нему стали ездить дилижансы - первый междугородный общественный транспорт. Путь между городами занимал четыре-пять дней, а почтовые дилижансы ехали почти без остановок, поэтому добирались чуть более чем за трое суток.

К слову, быстрая езда была доступна не каждому: количество лошадей, которых путник мог получить на станции, соответствовало его чину. Особы первого класса имели право на 20 гнедых, второго - на 15, третьего - на 12, а далее - по убывающей.

Параллельно со строительством дороги началось развитие почтового сообщения с так называемыми ямами - почтовыми станциями, чтобы курьеры могли отдохнуть и сменить лошадей.

Спустя 20 лет время в пути между городами сократилось. 1 февраля 1842 года император Николай I подписал Указ о строительстве железной дороги. Работы велись одновременно с двух сторон. Николаевская (ныне Октябрьская) железная дорога имела протяженность 645 км. Первый поезд проехал это расстояние за 21 час 45 минут.

- Первые телеграфные линии появились вдоль дороги в 1852 году, но вместе с ними до 1880-х работал также оптический телеграф. Это были вышки с загнутыми на концах линейками, - рассказала директор Мемориального музея Александра Попова в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Лариса Золотинкина. - Сообщение можно было отправить за 22 минуты.

Скоростная автомобильная дорога Москва — Санкт-Петербург М11 «Нева». Фото предоставлено пресс-службой МегаФон.

В 1891 году по инициативе Генерального штаба в стране заработала сеть почтово-голубиных станций: крылатые гонцы доставляли почту между военными округами Москвы и Петербурга. За час «крылатый почтальон» мог пролетать до 70 км.

Ход развитию телефонной линии дал проект Павла Войнаровского, по которому вдоль железной дороги отдельно от телеграфных проходили бронзовые провода. В 1898 году по приказу императора Николая II началось строительство телефонной линии. На тот момент она стала самой длинной в Европе - 660 километров.

Сегодня время поездки на поезде из Санкт-Петербурга в Москву сократилось до 7-9 часов, а на «Сапсане» и вовсе до 4 часов. При этом пассажиры всегда на связи - в поездах действует бесперебойный Wi-Fi.

Совсем недавно появилось скоростное автомобильное сообщение между двумя столицами. Действующая федеральная трасса между Санкт-Петербургом и Москвой шоссе М-10, а с 2020 года - новая трасса М-11 «Нева», которая идет в обход всех населенных пунктов. Среднее время в пути занимает около 5,5 часа, но водитель и пассажиры всегда остаются на связи между двумя столицами, ведь в современном мире цифровые сервисы стали необходимостью даже в дороге.

- М-11 — важнейшая транспортная артерия между Петербургом и Москвой. Для того, чтобы наши абоненты оставались на связи, мы построили около 100 базовых станций МегаФон, которые обеспечивают на всей длине магистрали устойчивый сигнал и скорость доступа в интернет в диапазоне от 20 до 90 Мбит/с, — рассказывает технический директор Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон» Солодовник Петр. — Можно открыть онлайн-карту, пополнить баланс на транспондере или просто послушать любимый подкаст — это и многое другое доступно в дороге для водителей и пассажиров.

За 330 минут пути можно:

- прослушать 95 музыкальных треков длительностью по 3,5 минуты

- посмотреть 3 фильма длительностью по 120 минут

- прослушать «Фауста» Гете в аудио-формате