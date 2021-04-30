Между экскурсоводами по крышам Петербурга произошла драка с перестрелкой

Нелегальные гиды по крышам Петербурга подрались из-за экскурсионной площадки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге произошла жесткая разборка между двумя организаторами нелегальных экскурсий по крышам. Драка, которая переросла в стрельбу, случилась в ночь на пятницу, 30 апреля 2021 года, в центре города у дома 51 на улице Восстания. По всей видимости, гиды одновременно пришли, чтобы показать красоты Северной столицы с высоты, однако поделить крышу они мирно не смогли.

- Встретившись возле входа в парадную, между гидами возникла словесная перепалка, переросшая в драку со стрельбой, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Оба экскурсовода - молодые парни. Одному 19 лет, второму 18. Когда они столкнулись, между ними начался конфликт, который очень быстро перерос в рукоприкладство. Слово за слово, младший парень достал газовый пистолет и выстрелил в своего конкурента.

Раненный юноша сам смог позвонить в полицию и сообщить о том, что в него стреляли. С ранением щеки его доставили в больницу. Насколько серьезное повреждение, пока что не сообщается.

Стрелка задержали и забрали у него пистолет. Пока что на гида составили административный протокол о мелком хулиганстве. Однако обоим грозит привлечение к отвественности за организацию нелегальных экскурсий по крышам.

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