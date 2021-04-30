«Мы тебе ноги перестреляем»: Как русский курьер обманул украинских телефонных мошенников на полмиллиона рублей

На фото задержанные сотрудниками полиции участники схемы Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Петербурге полиция задержала очередных «агентов» Незалежной. Сейчас между собой полицейские именно так называют тех, кто помогает украинским мошенникам обманывать российских пенсионеров на миллионы рублей. Силовики уже прямо признают, что все основные колл-центры аферистов находятся в некогда братском для нас государстве. Тем не менее, всем украинским мошенникам нужны люди на местах, которые после обмана будут пересылать им деньги. И некоторые наше сограждане, «чтобы получить легкие денег», им в этом активно помогают. Только за последние две недели полиция поймала в Петербурге уже вторую «банду» помощников аферистов с Украины. Как они сами признаются, «стыдно, но ремонт в квартире нужен»…

«ДОЧКА, Я ВСЕ ОТДАМ, ДАЖЕ КВАРТИРУ ПРОДАМ!»

Мошенники с Украины использовали довольно простую схему – играли на чувствах пенсионеров. Пожилым людям звонили под видом внучек и внуков, дочерей, сыновей и рассказывали, что попали в беду - сбили на машине человека.

Обманутая пенсионерка отдала мошенникам почти миллион рублей Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- Позвонил телефон, мужчина представился майором. Говорит мне: «У вас внук попал в аварию». И тут же дал трубку будто бы моему внуку, - рассказывает обманутая пенсионерка Надежда Леонтьевна. – Я ему говорю: «Саша, что-то у тебя голос не твой». Он отвечает: «Ну как, я тут пострадал…». И у меня все плывет перед глазами от его слов, в голове мысли, как ему там больно. Потом подходит к трубке будто бы моя дочка. Я опять говорю: «Доча, голос что-то не твой». А она: «Ой, мамочка, мне было так плохо, чуть инфаркт не хватил. Сын весь синий лежит. И как я буду без него жить, если его посадят?!». Я отвечаю: «Дочка, все, что есть у меня, я все отдам. Нужно будет, я и квартиру продам. Все отдам!». И потом майор этот говорит, что надо деньги - 900 тысяч рублей. А у меня как раз на книжке было 900 тысяч. Я побежала за деньгами. Они мне даже такси вызвали. Сказали отключить мобильный телефон. Потом ко мне пришел мужчина. Я деньги достала и выдала ему.

Бессердечные аферисты, чтобы выманить деньги у несчастных стариков, порой пользовались и запрещенными приемами. Например, пугали, тюрьмой и даже смертью...

Пенсионерка думала, что помогает выжить сбитой девушке Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- Позвонила женщина под видом моей дочки, голос был похож, - вспоминает еще одна обманутая пенсионерка Людмила Дмитриевна. – «Мама я попала в аварию. Чтобы меня не посадили в тюрьму, нужен миллион рублей. Иначе пострадавшей женщине, которую я сбила, не сделают операцию. А ей она срочно нужна, у нее разрыв селезенки. Если можешь, отдай эти деньги». Потом позвонил «помощник следователя», он приехал, я ему вручила 600 тысяч рублей. Он даже удостоверение какое-то показал. И только через два часа я поняла, что это афера.

«Я ПРОСТО ЗАБИРАЛ ДЕНЬГИ У СТАРУШЕК»

Обе пострадавшие пенсионерки обратились в полицию. И сыщики уголовного розыска быстро вышли на сеть петербургских «дропов». Это те, кто забирает деньги у обманутых пенсионеров и затем пересылает их на Украину. Всего в Петербурге на Незалежную работали четыре человека: два курьера и двое их координаторов.

- Я сидел дома, когда нашел в «Телеграме» специальную группу «Теневые», - рассказал на допросе один из координаторов, который работает частным предпринимателем. - Там документы продают, работу предлагают. Оплата высокая. Я написал по одному из объявлений. Мне ответил некий «Антон Голд», что нужно забирать деньги и 10 процентов с них - курьеру. Меня это не заинтересовало, я отправил предложение своему приятелю Генриху. Тот нашел курьера Сергея. Он согласился.

Предприниматель заявляет, что просто из интереса разослал всем друзьям предложение о работе Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Оба координатора, как и сами курьеры, получали по 10 процентов от денег обманутых пенсионеров. Теперь на допросах они признают, что хвастаться тут нечем...

- Я ничего не сделал, - тупил глаза перед полицейскими второй координатор Генрих. - Я не хочу об этом говорить. Мне самому неприятна вся эта ситуация. Ошибку сделал по глупости. Я не знал, что там пострадали старушки, блокадницы. Я просто предложил человек работу.

Мужчина утверждает, что ему неприятно, что обманутыми оказались блокадники Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сами курьеры на допросах кричат, что их совесть чиста.

- Я приезжал и забирал деньги, - говорит один из них. - За это мне давали какой-то процент. Но мошенничеством я не занимался, не обманывал никого! Я вообще работаю в строительной компании...

Тем не менее, курьеры признаются, что понимали - их работа «нечистая». Поэтому в конечном итоге один из них сам обманул украинцев.

- Я только на третий раз, когда забирал деньги, понял что это нездоровые деньги, - признался один из курьеров. – При мне позвонили по телефону пенсионерке: «Мама, я попала в аварию». Я забирал у нее деньги. За три раза я заработал 150 тысяч рублей. Потратил их на ремонт квартиры. На той стороне были хохлы. Когда они со мной на связи были, у них было вот это «гы-хы». И голоса такие, будто целый кабинет у них работает. И вот уже в четвертый раз я забрал деньги и не стал их отправлять им. За то, что я деньги им не перевел, мне стали угрожать.

Курьеры забирали себе по 10 процентов Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

«МЫ ПОНИМАЛИ, ЧТО РАБОТАЕМ НА УКРАИНУ»

Телефонные мошенники с Украины, узнав, что один из курьеров их кинул, тут же перешли к угрозам. Вот один из разговоров с украинским куратором мошенников, которые пытался отыскать пропавшего с деньгами работника.

- Этот человек забрал 1,1 миллиона рублей, потом 800 тысяч рублей и 600 тысяч рублей, - говорил некий Антон. - Он свои 10 процентов забрал себе, его никто не кинул. Нам не горит, у меня есть люди, которые будут работать. Но этот курьер деньги не перевел. У него сейчас 600 тысяч рублей. Братан, если ты можешь, забери у него, я тебя лично отблагодарю. Позвони ему скажи, что у него трое детей… Приедут к нему, ну ладно, детей трогать не будут, а ему ноги постреляют.

Курьер хвастал, что сам он не обманывал людей Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Переломать ноги украинцы обещали и координаторам, которые не досмотрели за курьером. Но получить деньги обманутой пенсионерки они так и не смогли. К тому времени всю «банду» накрыли сотрудники полиции.

Сейчас полицейские уже нашли минимум пять жертв мошенников. Обманутым пенсионерам от 81 до 97 лет. У них выманили пять миллионов рублей.

- В настоящее время полицейские устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности задержанных, а также других участников данной схемы, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ВОПРОС РЕБРОМ

Откуда звонят мошенники?

Теперь за своих украинских кураторов им предстоит отвечать в суде. Как признаются оперативники, достать мошенников из Незалежной – пока невозможно.

- Опасность и беда в том, что страдают наши бабушки и дедушки, которые верят в это вранье, - говорят в уголовном розыске ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Мошенники играют на святых чувствах, пострадавшие хотели помочь своим родным и близким. Это грустно и подло. Эти звонки в основном с Украины поступают. А курьеры - это наши граждане, которые пособничают, помогают в преступлении. На территории Украины мы привлечь к уголовной ответственности их не можем. С мест же лишения свободы звонки единичные и крайне редкие.

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