«Мне изуродовали мое лицо, пожизненно!»: Юная модель из Петербурга просит справедливо наказать тирана-бойфренда, прострелившего ей глаз

Модель из Петербурга прославилась в Сети, чтобы наказать экс-любимого за покушение на ее жизнь. Фото: instagram.com/its.miss.x

В апреле 2020-го 36-летний хозяин отеля на Садовой улице в Петербурге прострелил глаз своей 18-летней девушке, работавшей там управляющей. Затем он отправился в СИЗО, а в 2021-м - в колонию, но уже через год может выйти на свободу по УДО. За время нахождения под стражей ему удалось убедить суд, что он не пытался убить любимую, а по неосторожности нажал на курок, «играя» с винтовкой в роковой вечер. «КП-Петербург» трижды писала о ходе уголовного дела, но не подозревала о деталях жуткой истории, пока не наткнулась на популярный Instagram некой девушки, называющей себя «одноглазая красотка». Мы связались с жертвой преступления Дарьей и узнали ее версию произошедшего.

«ГЛУПЫЙ РОССИЙСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ – ИЗ ИЗБЫ СОР НЕ ВЫНОСЯТ»

Дарья познакомилась с будущим домашним тираном в 18 лет. Бизнесмен довольно быстро очаровал юную девушку, мечтающую стать профессиональной моделью. Мужчина даже сделал ей предложение, пытаясь сказать о серьезности намерений. Все шло прекрасно, пока у любимого не зачесались кулаки. Уже сейчас Дарья не стесняется называть себя глупой за то, что пренебрегла обращением в полицию. Она замкнулась, появился животный страх, откуда-то взялся стыд.

Первое время Дарья училась жить с опухшей перемотанной головой. Фото: архив героини публикации

- Это все глупый российский менталитет – мол, из избы сор не выносят, – уверенно произнесла Дарья в разговоре с «Комсомолкой». – В начале отношений все было серьезно, знакомство с родителями. Как выяснилось, ты не всегда находишься в безопасности, даже когда тебе говорят, что тебя любят. Чуть позже он стал очень много выпивать. Появилось домашнее насилие. И физическое, и даже экономическое – он повесил на меня кредит, который я выплачиваю до сих пор (суд обязал выплатить ей компенсацию в 1,5 млн рублей, но сумма не закрыла займ – Прим.ред.). Были систематические побои, это все есть в материалах дела, но почему-то ему не вменяется. Есть заключение врача о 21 гематоме на руках, ногах и лице, в зоне волос. Помимо огнестрельного ранения в голову, конечно.

Точка в отношениях была поставлена, когда в рабочее время пьяный мужчина выстрелил любимой в глаз. Он даже не вызвал ей скорую помощь, это сделала она сама, в шоковом состоянии, истекая кровью. Следствие вменяло ему покушение на убийство, но итоговый приговор ему назначили по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 5 лет колонии. По словам адвоката потерпевшей, жених может подать заявление на условно-досрочное освобождение через год и выйти на свободу в 2022-м. Это приводит девушку в ярость и дрожь одновременно.

Девушка рассказывает, что для бывшего парня ее увечье - царапина. Он даже снова звал ее замуж. Фото: архив героини публикации

- Заседания шли и каждый раз он менял показания. То сначала говорил, что выпил водки 300 грамм, а потом уже какие-то легкие напитки. Но это опровергается показаниями медиков и прибывших сотрудников полиции, – рассказывает Дарья. – Я до сих пор не могу найти ответ на главный вопрос – почему он это сделал? Просто не понимаю, откуда эта звериная жестокость.

«БЛОГ – НЕ ПИАР. ХОЧУ, ЧТОБЫ ДЕВУШКИ ЦЕНИЛИ СЕБЯ И СВОЮ ЖИЗНЬ»

Дарья решила завести блог в Instagram в момент нахождения в больнице, переживая одну операцию за другой, боль и мучения. Там она делится переживаниями и пытается нащупать свой стиль в фотографии, местами откровенный и чувственный, а местами горький и забитый. Сейчас у нее почти 65 тысяч подписчиков и армия шокированных ровесниц, которые требуют справедливого суда. На историю Даши обратил внимание известный писатель Александр Цыпкин, что уже прибавило огласки, которая ей так необходима.

Дарья не просто выкладывает фотографии в Instagram, пропитанный травматическим опытом, но и рассказывает о своих переживаниях и ходе уголовного дела. Фото: instagram.com/its.miss.x

Соцсеть помогает девушке защитить себя от возможных негативных действий преступника в дальнейшем. Как заверяет Дарья, поводы бояться за жизнь есть – родственники горе-жениха давили на нее через друзей, просили передать ей издевательские слова в духе «Когда свадьба?», «Свадьба отменяется», «Он тебя очень любит». К тому же сам мужчина, как пишет жертва в Instagram, публично назвал ее «тварью» во время судебного заседания.

- Я в принципе знала, что такое абьюз (насилие – Прим.ред.). Но мне почему-то казалось, что это только про взрослых женщин. – делится Дарья с «КП-Петербург». – Только на больничной койке я осознала, что попала в эту жуткую историю, и поняла, что обязана об этом рассказать молодым девочкам и защитить их. Потому что, к сожалению, с нами никто об этом не говорит. Еще я надеюсь, что огласка поможет мне выиграть апелляцию. Иначе человек, стреляющий в людей, может выйти на свободу. Да, подписчиков у меня стало много, но это не история про пиар, я не получаю ни копейки за публикации, у меня нет рекламы. Я просто хочу рассказать девушкам, что они должны ценить себя, свою жизнь и делать все для своей безопасности.

ЖИЗНЬ ДО И ПОСЛЕ

Еще год назад Дарья мечтала посвятить жизнь модельному бизнесу. Она прямо говорит, что ее внешность была прекрасной. Теперь же она учится жить заново и потеряла «профессиональные» надежды. На публике девушка скрывает лицо темным головным убором или очками. Кажется, что она пока не до конца приняла новую себя.

- Я не могу нормально общаться с людьми, так как один глаз двигается, а другой – нет. Протез – это тяжелая штука. Мышцы простреленного глаза не работают. Несколько месяцев я ходила только с поводырем, простейшие действия, будь то спуститься с лестницы, давались с трудом. Я не вижу левую сторону. Раньше меня звали в модельное агентство. Теперь карьера там просто невозможна. Да, есть модели с протезами ног, рук. Но, поймите, травма лица… - грустно берет паузу жертва домашнего насилия.

При незнакомых людях девушка появляется только в головном уборе или очках, скрывающих отсутствие глаза. Фото: instagram.com/its.miss.x

Девушка очень благодарна друзьям и родным за поддержку. Особенно матери, которая вместе с ней терпела мучения, делала ей перевязки, смотрела со слезами на изувеченную и сломленную дочь.

- У меня нет инвалидности. Хотя, знаете, это такая фраза, которая дается медкомиссией людей. А то, что у меня раздроблена кости черепа, стоит титановая пластина? Были уже два импланта, четыре протеза. И это будет продолжаться на протяжении всей моей жизни… Мне изувечили мое лицо, изуродовали, пожизненно! Я не знаю теперь, как я смогу иметь детей, потому что я просто не вижу все, что происходит слева, - подытоживает Дарья.

***

Получив поддержку от подписчиков, близких, родных и адвоката, девушка подала в суд апелляционную жалобу на приговор. Она уверена, что ее хотели убить и не успокоится, пока преступник не будет наказан в строгом соответствии с законом.

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