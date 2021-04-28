Суд заключил на пять лет в колонию хозяина отеля, прострелившего глаз девушке-администратору

Пять лет колонии получил хозяин отеля, простреливший глаз 18-летнему администратору. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд отправил на пять лет в колонию хозяина отеля, который прострелил глаз девушке-администратору. Напомним, все произошло в здании на Садовой улице в апреле 2020 года. Примечательно, что «скорую» на место вызвала сама 18-летняя пострадавшая, а не преступник. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, разрушением глаза и пулей в глазнице. Теперь лицо девушки обезображено. В суде мужчине по фамилии Зейналов удалось доказать, что он не хотел убивать девушку, ему в итоге сменили статью УК РФ на более мягкую.

- Обвиняемый вину признал и сказал, что он осуществлял некоторые манипуляции с ружьем «Ланкастер», при этом патрон в патронник он не загонял, за курок не брался. Зейналов сообщил, что в момент выстрела оружие было направлено в стену якобы из-за неисправности. Клялся, что пытался вызвать скорую помощь и помог потерпевшей одеться, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Кроме 5 лет колонии общего режима мужчина должен заплатить 1,5 млн рублей морального вреда девушке, а также 304 тысячи в счет имущественного вреда.