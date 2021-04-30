В Экспофоруме 1 и 2 мая пройдет самая большая выставка кошек на Северо-Западе России

Любите кошек? Приходите в Экспофорум! Фото: Предоставлено Экспофорум

На сегодняшний день на Земле живет свыше 600 миллионов усато-полосатых, а дружба людей и котов длится более 10 тысяч лет. Есть породистые, есть не очень, но настоящие кошатники знают, что самое главное – это не про цвет или длину шерсти, а про те эмоции, которые животное и человек могут подарить друг другу.

Любите кошек? Приходите в Экспофорум! Выставка «Мир кошек» – это замечательная возможность пообщаться не только с заводчиками, но и выбрать себе питомца.

Пространство размером с футбольное поле будет занято большой мультисистемной выставкой, в которой примут участие более 800 породистых кошек! На выставке также помимо взрослых особей будет большой выбор котят разных пород. Более 40 компаний представят лучшие товары и услуги. А самый добрый фестиваль кошек из приютов «Ветер перемен» поможет животным, находящимся в приютах, обрести дом.

«Экспофорум» тщательно соблюдает необходимые меры эпидемиологической безопасности и абсолютно pet-friendly.

КОГДА: 1-2 мая 2021 года

ГДЕ: КВЦ «Экспофорум», павильон H

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