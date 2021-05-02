Леонид Генусов умер на 63-м году жизни. Фото: ФК "Зенит" / vk.com/zenit

Печальная новость для всех болельщиков «Зенита» пришла утром 2 мая. Вечером субботы умер петербургский спортивный журналист Леонид Генусов, который долгие годы комментировал игры сине-бело-голубых и вел тематические передачи на городском телевидении.

- 1 мая скончался петербургский спортивный журналист и комментатор Леонид Борисович Генусов. Его культовую программу «Зенит-XXI» видел каждый болельщик сине-бело-голубых в девяностых и нулевых. В последние годы он вел ток-шоу «Футбол: pro et contra», тренировал ФК «Город», - сообщает пресс-служба «Зенита». - Футбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Борисовича.

По предварительным данным, причиной смерти известного журналиста и телеведущего стала внезапная остановка сердца. Леониду Генусову было 62 года.

Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Отметим, что именно сегодня в Петербурге пройдет решающий матч, в котором «Зенит» - клуб, которому Леонид Генусов отдал многие годы жизни, может стать чемпионом.

Справка «КП»:

Леонид Генусов родился - ленинградец. По образованию врач, в 1983 году окончил Ленинрадский педиатрический институт. До того, как стать телеведущим, работал в нескольких городских больницах.

Работу на ТВ начинал в 1989 году с кабельного канала, однако впоследствии стал ведущим самых популярных программ о «Зените» , футболе и спорте в общем на городском телевидении. Новый выпуск программы должен был выйти вечером 2 мая, после сегодняшнего матча с «Локомотивом».