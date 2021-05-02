Сегодня «Зенит» может стать чемпионом, если обыграет «Локомотив»

На игре ожидается до 40 тысяч болельщиков. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

2 мая в Петербурге состоится главный мачт 28 тура Российской Премьер-лиги (РПЛ), а может и всего чемпионата. На поле стадиона на Крестовском острове выйдут «Зенит» и московский «Локомотив». Если сине-бело-голубые побеждают, то становятся чемпионами. Впрочем, сделать это будет непросто.

- «Локомотив» выиграл все весенние матчи — восемь в РПЛ и три в Кубке России. Это повторение клубного рекорда. По набранным очкам весной «Локомотив» на 6 очков опережает «Рубин» и на 7 — «Зенит». Также команда Марко Николича пропустила лишь 4 гола — лучший результат в лиге, а забила 22 — лучший результат вместе с «Зенитом», - сообщает пресс-служба петербургского клуба, представляя сегодняшнего соперника.

С другой стороны, любая победная серия рано или поздно прерывается, а за «Зенит» сегодня будет почти весь стадион - его разрешили наполнить на 75% (до 40 тысяч). Да и сами футболисты уже заявили, что очень хотят стать чемпионами на домашнем поле. Букмекеры также ставят на петербуржцев.

Стартовый свисток прозвучит на «Газпром Арене» в 19:00.