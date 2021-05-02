Туристический сезон официально открыли в Петербурге 2 мая речным карнавалом

Туристический сезон в Петербурге открыли речным карнавалом. Фото: Олег ЗОЛОТО

2 мая в Петербурге торжественно и официально открылся летний туристический сезон. По этому случаю власти города приготовили праздничные мероприятия, которые начались с водного карнавала на реках и каналах Северной Венеции, как еще называют Петербург. А в 12:00 в честь начала сезона с Петропавловской крепости был дан залп из пушки.

- Для жителей и гостей Петербурга доступны сотни бесплатных авторских экскурсий, бесплатное посещение музеев и много других активностей. В городе пройдут необычные интересные для туристов мероприятия – водные шоу, фестиваль ледоколов. В начале мая стартует круизная навигация, - отмечала ранее глава Ростуризма Зарина Догузова.

На палубах играли и пели артисты. Фото: Олег ЗОЛОТО

2 мая, в городе состоятся десятки событий, которые нельзя пропустить: фестиваль уличных музыкантов, фестиваль ледоколов, вальс буксиров на Неве, речной карнавал, водный флешмоб на Неве. А также в Петербурге установят семь фотозон для всех желающих сделать селфи на память. Завершит программу мероприятий красочное шоу дронов.

Настроение было поднятое и патриотичное. Фото: Олег ЗОЛОТО

Также эксперты просят не забывать, что Петербург - не только культурная столица с сотнями театров, музеев, общественных пространств и так далее. Город является еще и здравницей - санатории в Курортной районе, расположенные вблизи прибрежной линии Финского залива, готовы предоставить не только комфортный отдых, но и программу восстановления после коронавируса, например.

Прогулка по воде - традиционное развлечения для туристов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как провести ближайшие выходные, можно узнать в материале, подготовленном «Комсомолкой».