Резкое похолодание с мокрым снегом и дождями придет в Петербург

Петербург ждет неделя дождей и прохладной погоды. Фото: Олег ЗОЛОТО

Резкое ухудшение погоды прогнозируют в Петербурге с 3 мая. В понедельник на Северо-Запад России начнет влиять очередной циклон, который принесет с собой сильный ветер до 17 метров в секунду и дожди с мокрым снегом. А температура опустится на уровень вдвое ниже нормы.

- Ночью 3 мая ожидается переменная облачность. без существенных осадков. Температура +1...+3 градуса. Днем облачно, дождь, местами с мокрым снегом. Температура +5...+7 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Учитывая, что климатическая норма для Петербурга в это время около +15 градусов, то сейчас в городе очень прохладно. Впрочем, в Ленобласти в ночь на понедельник вообще может быть до -4 градусов.

- Пока, конечно, холодно, очень холодно. И большого тепла в ближайшее время не видно, - рассказал «Комсомольской правде» главный синоптик Петербурга Александр Колесов. - Циклон должен пройти за сутки. Город сильно не «зацепит», а на юге и юго-востоке Ленобласти ожидаем резкий ветер и мокрый снег с дождем. В дальнейшем, с 5 мая и до конца недели начинается период с дождями при дневной температуре от +7 до +12 градусов.

Погода ближайшее время останется изменчивой, но постепенно начнет теплеть. Таких холодов больше синоптики не обещают. Ну а настоящая летняя «жара» придет в 20-х числах мая.