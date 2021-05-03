«Форменное безобразие»: Шоу дронов в Санкт-Петербурге обернулось грандиозным недовольством зрителей

Шоу дронов над Невой спровоцировало невиданный коллапс в центре Северной столицы. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Вечером и ночью 2 мая в Санкт-Петербурге было жарко. На улицах города загодя выставили отряды ОМОНа, в переулках спрятали автозаки - все готовились к возможному беспределу болельщиков после матча "Зенит" - "Локомотив", но беда пришла с неожиданной стороны. Шоу дронов над Невой спровоцировало невиданный коллапс в центре Северной столицы - с перекрытием улиц и перегрузкой метро. Подробности - в материале "Комсомольской правды" в Петербурге".

На подступах к метро "Адмиралтейская" образовалась гигантская человеческая пробка. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

2 мая в Санкт-Петербурге с помпой открыли туристический сезон. Финальным аккордом насыщенного дня стало шоу дронов - несколько сотен летающих машин поднялись в воздух и сложились в разноцветные силуэты Медного всадника, Дворцового моста, Лахты-центра и других достопримечательностей Северной столицы. Зрелище с самого начала обещало быть как минимум ярким и необычным, а потому народ начал стягиваться к Дворцовой набережной сильно заранее. Однако вначале ничто, как говорится, не предвещало - людей набралось умеренное количество, а при желании вполне можно было урвать местечко прямо рядом с парапетом. Дроны показались в воздухе в 22:19, покружили пятнадцать минут и улетели. Толпа проводила их аплодисментами... А потом началось нечто странное.

Лахта-центр в небе Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Люди все прибывали и прибывали. Вскоре толпа заполнила Дворцовую набережную - всю целиком, включая и проезжую часть. Новоприбывшие интересовались, когда начнется шоу, и не дожидаясь ответа, шли дальше - занимать места. Машины вязли в толпе, крики сотрудников полиции, которые при помощи мегафонов пытались объяснить людям, что все уже кончилось, помогали мало.

Тем, кому посчастливилось увидеть шоу, было немного. Фото: Олег ЗОЛОТО

- А разве шоу не в половину одиннадцатого? - обратилась к корреспонденту "КП" компания молодых девчушек - как оказалось, они специально приехали полюбоваться на воздушные экзерсисы с другого конца города. - Везде пишут, что в половину!

Как выяснилось в дальнейшем, все новоприбывшие были уверены, что шоу начнется в 22:30 и продлится полчаса.

- Вы с чего это взяли-то? - спрашивали у них. Люди в ответ разводили руками:

- Так в Гугле написали. И в пабликах "Вконтакте" еще...

Дроны изобразили стадион. Фото: Олег ЗОЛОТО

В конце концов большая часть собравшихся повернула-таки обратно - и вот тут уже возник настоящий коллапс. На подступах к метро "Адмиралтейская" образовалась гигантская человеческая пробка, забившая от края до края Кирпичный переулок. Дети, зажатые со всех сторон телами, плакали, взрослые громко возмущались и называли происходящее "форменным безобразием". Затесавшиеся в толпе фанаты "Зенита" то и дело принимались скандировать кричалки, но быстро умолкали. Посреди столпотворения высился одинокий автозак.

Этот поход на шоу дронов петербуржцы точно запомнят надолго. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

В конце концов сотрудники "Росгвардии", которыми в эту ночь усилили охрану метрополитена, решили пускать родителей с маленькими детьми через двери, работающие на выход. Помогло мало - особенно когда следом ринулись отдельные нерадивые граждане и попытались устроить конфликт.

По счастью, в итоге все разрешилось благополучно - в толпе никого не задавили, и даже метро не пришлось закрывать. Но этот поход на шоу дронов петербуржцы точно запомнят надолго.

Между тем в комитете по туризму "Комсомолке" пояснили: интернет и паблики ввели народ в заблуждение.

- Шоу дронов, показанное жителям и гостям города, имело характер флешмоба, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Поэтому оно не имело ни чёткого времени начала, ни четко определенной длительности. Обратите внимание - в официальном анонсе на нашем сайте прямо указано: "Шоу в формате флешмоба состоится в период с 21:00 до 23:00".