«Отмашку дали раньше»: компания, запускавшая в Петербурге шоу дронов, объяснила накладку со временем

Путаница со временем на шоу дронов едва не привела к транспортному коллапсу в центре Петербурга. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Шоу дронов над ночной Невой, прошедшее в ночь со 2 на 3 мая, обернулось бурей недовольства со стороны петербуржцев и гостей города и спровоцировало в центре Северной столицы многотысячные человеческие пробки. Компания «Геоскан», которая отвечала за техническую часть мероприятия, прокомментировала случившееся.

- Друзья! Понимаем ваше негодование по поводу путаницы со временем запуска, - ответил представитель «Геоскана» на официальной страничке компании в Instagram, где после шоу скопилось несколько десятков (если не сотен) возмущенных комментариев. - К сожалению, мы не организаторы праздника, а всего лишь технический подрядчик, и расписание составляли не мы. Наша задача - запустить дроны по отмашке. Почему отмашка была дана раньше обозначенного времени - для нас такая же загадка, как и для всех тех, кто не успел на шоу.

Само шоу (не спорим, очень яркое и впечатляющее) продлилось немногим более десяти минут. Фото: Олег ЗОЛОТО

В компании также пообещали провести «беседу» с организаторами, чтобы исключить подобные ситуации в будущем, и принесли всем тем, кого расстроил инцидент, официальные извинения.

Напомним: неприятная ситуация возникла из-за путаницы со временем: шоу началось в 22:19, в то время как большинство собравшихся считало, что оно начнется в 22:30, и продлилось всего лишь немногим более десяти минут. Из-за этого тысячи петербуржцев и гостей города не смогли на него попасть — а когда гигантская толпа повернула обратно к метро, в центре едва не случился настоящий транспортный коллапс.

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