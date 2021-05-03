Умер Ефим Каменецкий, народный артист России и звезда фильма "Ты у меня одна"

Умер народный артист России Ефим Каменецкий / Фото: Театр имени Комиссаржевской

В Санкт-Петербурге на 86-м году жизни умер Ефим Каменецкий, народный и заслуженный артист страны, актер театра и кино, известный по фильмам "Ты у меня одна", "Деревенская история", "След на земле". О смерти актера в понедельник, 3 мая 2021 года, сообщили его друзья в социальной сети.

- Наш любимый Ефим Александрович, простите, прощайте, - написала на своей странице в Facebook театральный критик Марина Заболотняя.

О причинах смерти артиста пока ничего не сообщается. Информация о дате и месте похорон появится позже.

Ефим Александрович родился в Брянской области. Свой творческий путь начал в Пензенском областном драматическом театре имени Луначарского. После играл в Казанском ТЮЗе. С 1969 по 1986 года играл в Ленинградском театре имени Ленсовета, после пару лет служил в Малом Драматическом театре, а с 1987 года и до конца своих дней в театре имени Комиссаржевской. На этой сцене актером было сыграно множество ролей. Каждая из них становилась событием не только в личной творческой биографии артиста, но и художественной жизни города.

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