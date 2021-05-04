Доходы губернатора Петербурга за 2020 год выросли на пять процентов

Ежемесячный доход градоначальника в 2020 году превышал 330 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отчитался о доходах за год. Судя по декларации, за кризисный 2020-й он смог заработать на пять процентов больше, чем в 2019-м: не 3,9, а четыре миллиона рублей. Итого ежемесячный доход градоначальника превышал 330 тысяч рублей.

В собственности Беглова, как и прежде, несколько земельных участков в сумме на 31 сотку, полдома площадью 120,6 метра (в прошлой декларации он значился как разрушенный), 150-метровая квартира и – из новеньких приобретений – гараж. А вот автомобиля у Беглова нет.

Машина – «Мерседес Бенц» – есть у его супруги, которая за прошлый год принесла в семейный бюджет свыше 11,5 миллиона рублей. За 2020-й ее доход вырос почти на полтора миллиона: годом ранее она пополнила семейную копилку на 10,2 миллиона. В собственности жены губернатора – три земельных участка, два дома, четыре квартиры и гараж.

Кстати, с доходом в четыре миллиона рублей Александр Беглов не вошел бы даже в топ-пять самых состоятельных сотрудников Смольного. Верхушку рейтинга заняли вице-губернаторы с прибылью вплоть до 17,9 миллиона рублей – именно столько за год заработал транспортный вице-губернатор Максим Соколов.

Ощутимо больше получают и в Мариинском дворце. Так, доходы депутатов доходят до 15 миллионов рублей. А председатель парламента Вячеслав Макаров обогнал Беглова на 400 тысяч рублей.

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