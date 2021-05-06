Число заболевших резко снизилось: Долгие майские праздники помогли Петербургу в борьбе с коронавирусом

Майские праздники помогают бороться с коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге резко снизилось число заболевших коронавирусом по сравнению с прошлой неделей. Снижение числа подхвативших инфекцию составило 16,88 процентов. Такие итоги подводят в Смольном. В городе при этом снизилось и число госпитализаций тех, у кого подозрение на вирус. Правда, здесь падение незначительное - всего 0,35 процентов. Такую статистику власти связывают с длинными майскими праздниками.

- Интенсивность распространения инфекции находится на высоком плато, - сообщают в Смольном. - Противоэпидемический эффект оказывают длительные праздники и выходные, которые способствуют меньшему общению в трудовых и учебных коллективах. В выходные дни значительно снижается количество обращений жителей за медицинской помощью.

К слову, ранее благоприятное влияние длинных выходных на эпидобстановку "Комсомолке" предсказывала академик РАН, доктор медицинских наук, глава НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто.

Однако число активных больных коронавирусом все же немного выросло - на 0,64 процента. Проблема в том, что почти на треть сократилось число выздоровлений от вируса.

Власти напоминают, что бороться с распространением вируса в городе помогает вакцинация. Также не стоит забывать о ношении масок в местах скопления людей.

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