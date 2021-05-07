Более 700 маломобильных петербуржцев вакцинировались от коронавируса на дому

Маломобильные петербуржцы начали активно вакцинироваться от коронавируса на дому. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге вакцинировались на дому уже более 700 горожан. Напомним, «прививочные» бригады медиков с конца апреля 2021 года посещают исключительно инвалидов и маломобильных жителей Северной столицы. Власти еще до начала ноу-хау говорили о 2 тысячах заявок на «домашнюю» вакцинацию, спрос продолжается и сейчас.

- Надомная вакцинация силами выездных медицинских бригад стала очень востребована, ею воспользовались более 700 человек. Это поможет маломобильным людям сохранить здоровье и обезопасить контакты с близкими, - цитируют вице-губернатора Олега Эргашева в пресс-службе его аппарата.

Записаться на вакцину все еще удобнее всего по номеру 122. ПО данным на 7 мая, первый компонент прививки от коронавируса получили более 584 тысяч жителей Петербурга, причем около 40% из них это пенсионеры. Полностью привились около 468 тысяч горожан. В эту пятницу в Северную столицу привезли новую партию «Спутника V». В запасе в поликлиниках есть еще 107 тысяч доз прививки.