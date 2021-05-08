Мужчина взял в заложники двух женщин и ребенка после неудачного ограбления магазина в Петербурге

Грабитель-неудачник взял в заложники двух женщин и ребенка в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге мужчина взял в заложники двух женщин с ребенком после неудачного ограбления магазина. Около пяти часов вечера в пятницу, 7 мая 2021 года, 32-летний петербуржец зашел в супермаркет на Пискаревском проспекте, где пытался украсть бутылку водки. Его начал преследовать охранник магазина. Тогда несостоявшийся грабитель выбежал на улицу и взял первых заложников.

- Выбежав на улицу, неудавшийся грабитель, который, как оказалось, был вооружен ножом, схватил проходящую мимо с трехлетним ребенком женщину и, приставив лезвие к ее горлу, пытался скрыться во дворах, прикрываясь ей, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полиция сразу же увидела мужчину с ножом и бросилась спасать женщину Фото: принтскрин видео.

Через пару минут мужчина отпустил заложников, побежал дальше и напал на другую случайную прохожую рядом с домом 69 по проспекту Металлистов. В это время мимо проезжал патруль МВД. Полицейские увидели мужчину, который силой удерживал женщину, приставив к ее горлу лезвие. Реакция полицейских была молниеносной: они в считанные секунды обезоружили вооруженного мужчину, выбив из его рук нож и освободив удерживаемую.

Благо, никто из заложников не пострадал. Нападавший оказался безработным местным жителем, который злоупотребляет алкоголем. Сначала его доставили в медучреждение, а после доставили в отделение полиции. На мужчину возбудили три уголовных дела: за угрозу убийством, грабеж и применение насилия в отношении представителя власти.

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