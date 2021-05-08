Неадекватный мужчина пырнул ножом случайную школьницу в Петербурге

Мужчина пырнул ножом случайную прохожую девочку в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге 16-летняя девочка стала жертвой неадекватного мужчины. Вечером в пятницу, 7 мая 2021 года, девятиклассница шла по Большому проспекту Петроградской стороны, когда ее окликнул прохожий. Через мгновение он уже всадил лезвие ножа девочке в живот.

- В десятом часу вечера в отделение МВД по Петроградскому району обратилась 43-летняя женщина, работающая администратором одного из магазинов одежды, которая рассказала, что ее дочь избили на улице, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Все произошло в 20:50 часов у дома 42 по Большому проспекту. Мужчина просто позвал мимо проходящую девочку, а когда она остановилась, то он одним резким движением ударил ее, после чего сбежал. В сети появилось видео произошедшего. На нем видно, что школьница даже не до конца поняла, что с ней произошла и поспешила уйти подальше от неадеквата.

Позже девочка попала в больницу. Благо, рана оказалась не глубокой. Ей оказали медицинскую помощь и в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Полиция же проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Нападавшего мужчину разыскивают.

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