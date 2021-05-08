"Петербург - это мое сердце": Джоанна Стингрей презентовала новую книгу о Ленинградском рок-клубе

Джоанна Стингрей презентовала новую книгу о русском роке Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Американка из Лос-Анжелиса Джоанна Стингрей, ставшая настоящим хроникером ленинградской рок-тусовки 80-х годов, вернулась в Санкт-Петербург для того, чтобы представить свою четвертую книгу о приключениях в СССР и открыть выставку с уникальными фотографиями из прошлого. Презентация мемуаров "Подлинная история русского рока" началась 8 мая 2021 года в Доме книги. Перед этим "Комсомолка" пообщалась с Джоанной и узнала, как ее встретил Петербург.

- Я очень рада вернуться. Даже удивительно, как мне удалось прилететь из Америки в Россию из-за ковида, - призналась Джоанна. - Было очень много проблем, мне надо было собираться разные бумаги, звонить в Москву, чтобы оформить визу. Но все равно, когда я собиралась уже на посадку в самолет, меня сначала не хотели пускать.

В 80-х годах сложно было представить тусовку Ленинградского рок-клуба без Джоанны Фото: Архив "КП"

Трех человек перед Джоанной просто развернули и не пустили на самолет. Ей пришлось звонить в авиакомпанию, в Россию, чтобы оформить какие-то дополнительные бумаги, показывать документы, что коронавируса у нее нет, к тому же она вакцинирована.

- Я чуть ли не плакала. Просто не верила, что не увижу своих друзей, не презентую книгу. Благо, мне помогли и буквально за несколько минут до вылета я все же оказалась в самолете.

Прилетев в Петербург, американка сразу же встретилась со своими старыми друзьями.

- Вчера была большая вечеринка с ребятами из рок-клуба. Был Гаркуша, Сергей Африка и многие другие. Я очень была рада всех увидеть спустя столько времени, - радостно сообщила Джоанна.

Американка призналась, что ей очень понравилось сейчас в Петербурге, хоть из-за коронавируса на улицах очень мало туристов.

Презентация четвертой книги состоялась 8 мая в Доме книги Фото: Алина ЧЕМЕРИС

- Город более тихий. Можно спокойно гулять по Невскому проспекту - мало людей, мало машин, это так приятно. Вообще, Петербург - это мое сердце. Мне нравится Москва, она как Нью-Йорк. Но Петербург меня трогает. Это не передать словами, нужно чувствовать, - поделилась Стингрей.

Презентация новой книги Джоанны пройдет сначала в Петербурге, а после в Москве. Четвертая по счету книга - это собрание уникальных фотографий. Первая часть вышла в прошлом году - "Русский рок. История. Фотографии. Интервью. Документы" - и охватывала период с 1984 по 1986 год. "Подлинная история русского рока" посвящена временному отрезку — с 1986 по 1987 года.

- Когда я жила здесь, то брала много интервью у Цоя, Гребенщикова и других ребят. У меня сохранилось много фото, которые я собрала в книгу и рада этим поделиться, - отметила Джоанна.

Напомним, что Стингрей очень много сделала для русского рока. В 80-х годах она контрабандой вывозила альбомы легендарных музыкантов за рубеж, чтобы продвигать советский рок на Западе.

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