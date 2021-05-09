Участник парада Победы 9 мая 2021 года в Санкт-Петербурге: «Готовность бить врага любыми способами я помню до сих пор»

Участники парада Победы в Петербурге поделились своими эмоциями в День Победы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сразу после того, как на Дворцовой площади завершился парад Победы, центром внимания зрителей стали ветераны. Им буквально не давали прохода желающие пожать руку и сфотографироваться на память.

- Приятно, конечно! - поделился с "Комсомолкой" один из участников парада Победы 9 мая 2021 года в Санкт-Петербурге Аркадий Иванов. Аркадию Васильевичу 82, он ребенок войны. В боях не участвовал, но зато 30 лет посвятил военно-морскому флоту - разрабатывал системы навигации, дальней связи и радиоразведки. - Я вот смотрю на бронетехнику и понимаю, что там же мои разработки стоят, мои детища! Знаете, как мамы с папами смотрят на своих детей, которые в парадных "коробках" маршируют - с гордостью, со слезами на глазах. Вот и я так же.

Аркадий Иванов. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

А вот у Александра Маслакова - тоже ветерана, фронтовика, опаленного войной - своя история. Детдомовец, на фронт от пошел добровольцем, после седьмого класса - и отслужил всю войну, практически от первого до последнего дня.

- Вы знаете, в какой-то момент было даже не страшно, было очень обидно, - признался "Комсомолке" Александр Степанович. - Обидно за то, что мы постоянно отступаем. Поэтому главной радостью для меня стал момент, когда в 1943 мы все же перешли в наступление. Вот этот подъем, эту готовность бить врага любыми способами я помню до сих пор - и никогда уже не забуду.

Аркадий Иванов. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

После парада стало ясно, зачем перекрывали Невский проспект - именно туда устремилась оттесненная с Дворцового проезда толпа. В этот раз, в отличие, например, от шоу дронов 2 мая, все обошлось благополучно. В какой-то момент на вход закрыли станцию метро "Адмиралтейская", но народ не расстроился - в погожий праздничный день всем как-то не до расстройств.

Парад Победы на Дворцовой площади завершился, но День Победы продолжается. Впереди - городские мероприятия и торжественный салют у стен Петропавловской крепости. Ну а мы, конечно же, расскажем вам все самое интересное. С праздником, Санкт-Петербург!