Как запускали салют на День Победы в Санкт-Петербурге: курсанты в бронекостюмах и волшебная кнопка

Таким салют видят тысячи петербуржцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

День Победы 9 мая 2021 года в Санкт-Петербурге по традиции завершился грандиозным салютом - в небо взвились 2 000 разноцветных огненных шаров, а специальные орудия дали тридцать праздничных залпов. "Комсомолка" с разрешения командования Западного военного округа пробралась туда, где рождается магия - на пляж Петропавловской крепости. Кто и как сажает огненные цветы в небе над ночной Невой - читайте в нашем специальном репортаже.

Так выглядят машины, с которых запускается фейерверк. Всего их на пляже Петропавловской крепости находится 12. Фото: Артем КИЛЬКИН

ОСОБЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приготовления к праздничному салюту начинаются ранним утром 9 мая. По левую руку от Трубецкого бастиона на пляже выстраиваются салютные установки: монументальные машины на базе КамАЗов. В "кузовах" - десятки "мортир" вплоть до совсем уж чудовищного калибра в 310 миллиметров, почти в три раза больше, чем у тяжелой танковой пушки. Для понимания размаха: если условно перевести все выпущенные в небо Петербурга фейерверки в тротиловый эквивалент, получится около 200 кг. Поэтому меры безопасности на площадке, где работают специалисты салютного дивизиона не просто повышенные - они, можно сказать, зашкаливают. На каждом бойце - тяжелый 12-килограммовый бронекостюм со стальными вставками, шлем, защитные очки. Ко всем машинам протянуто заземление - любая случайная искра может привести к серьезным последствиям.

- У нас есть, например, такая инструкция - к автомобилям нельзя приближаться со включенными мобильными телефонами, - рассказывает майор, командир салютного дивизиона Кирилл Калмыков. - Потому что все установки связаны между собой при помощи радиосвязи. Сигнал телефона может нарушить эту связь, и салют начнется, скажем так, раньше времени.

Все салютные установки заземлены - чтобы не возникло случайной искры. Фото: Артем КИЛЬКИН

ШОУ НАЧИНАЕТСЯ

Запускается огненное шоу просто - достаточно нажать всего одну кнопку на командном пульте. А вот "пишется" салют долго. В чем-то эта работа схожа с работой композитора - только композитор работает с нотами, а специалисты салютного дивизиона - с цветами и временем. Нужно запрограммировать систему так, чтобы заряды выстреливали из мортир в нужной последовательности и на нужной высоте - только тогда получится красиво. Единого "сценария" нет - на каждый праздник его немного меняют, чтобы сохранять у зрителей ощущение новизны.

- Мы вот сейчас работаем над тем, чтобы в небе Петербурга во время салюта появлялся российский триколор, - делится планами Кирилл Калмыков. - Проблема только в том, что у нас пока зарядов нужных нет. В Москве вот есть, а у нас пока нет. Но, я думаю, мы эту проблему решим.

Вот с такого пульта запускается салют. Стоит нажать одну кнопку - и в небе начинается грандиозное огненное шоу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кстати, салютный дивизион в Санкт-Петербурге, в отличие от Москвы, внештатный - он собирается только на время праздников. А еще теперь мы можем точно сказать, способен ли осколок заряда долететь до зрителей на другом берегу Невы. По словам Кирилла Калмыкова, в теории способен - но только совсем маленький, и если будет сильный ветер. Да и то - в полете он потухнет и максимум слегка стукнет кого-нибудь по макушке. Но за все время, что в Петербурге дают праздничный салют, ничего подобного ни разу не происходило.

На каждом бойце - тяжелый 12-килограммовый бронекостюм со стальными вставками, шлем, защитные очки. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЧЕТВЕРО - НА ПУШКУ

По другую сторону Трубецкого бастиона тем временем заканчивают последние приготовления артиллеристы - курсанты Михайловской военной академии под началом офицеров, технического посредника и командира батальона. Здесь своя магия - отсюда будут давать артиллерийский залп.

Одновременно с фейерверком звучали залпы артиллерийских орудий. Фото: Артем КИЛЬКИН

- У нас стоят пушки Д-44, - объясняет подполковник Дмитрий Шахов, начальник факультета ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня. - Это совершенно реальные артиллерийские орудия послевоенного производства, и, конечно, они способны стрелять не только холостыми, но и боевыми снарядами. Но сейчас в войсках используются их более современные аналоги, так что Д-44 мы применяем для обучения курсантов и, как вот сейчас, праздничных артиллерийских салютов.

Каждый залп был именным - посвященным защитникам Брестской крепости, подвигу советских разведчиков и так далее. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кстати, о курсантах. 12 орудий обслуживает 48 человек - по четыре на пушку. В боевой обстановке был бы еще пятый, заряжающий снаряды, но поскольку снарядов нет, в нем и нет необходимости. Для курсантов участие в салюте - форма поощрения, допускаются к нему только лучшие из лучших.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ЭМОЦИИ

Праздничный салют в Санкт-Петербурге длился десять минут. За это время в небо запустили 2 000 огненных зарядов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ощущения от самой стрельбы - невероятные. Хорошо, что автор этих строк вовремя вспомнил основы физики и начал открывать рот во время каждого залпа - иначе давлением выдавило бы барабанные перепонки.

- Да вы что, это еще не громко! - рассмеялся Дмитрий Шахов, когда мы поделились с ним впечатлениями. - Боевыми, поверьте, намного громче. К тому же вы стояли сбоку - там, куда как раз и идет звуковая волна. Так что нам, артиллеристам, в этом плане как раз полегче.

Аншлаг собрался не только на Дворцовой набережной, но и на глади Невы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Праздничный салют в честь Дня Победы продлился ровно десять минут. Зрители ликовали - восторженные крики и плеск аплодисментов можно было без труда расслышать на противоположном берегу Невы. Одним словом, если вы все пропустили - мы вам не завидуем. Но не расстраивайтесь слишком сильно - мы сделали для вас видео салюта 9 мая 2021 года в Санкт-Петербурге.