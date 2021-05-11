Лупили шваброй: Полиция задержала родителей избитой 7-летней девочки, брошенной в кафе в Петербурге

Родителям, избивавшим 7-летнюю дочку, грозит до семи лет лишения свободы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские нашли родителей избитой 7-летней девочки, которую 8 мая обнаружили в кафе в Невском районе Петербурга. В заведение фастфуда девочка пришла сама. Увидев состояние ребенка, сотрудники вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали малышку с множественными гематомами спины, лица, рук и ног. А поисками ее семьи занялись правоохранительные органы.

- Семья полная, многодетная, состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Мать и отец официально безработные. В момент приезда полиции были пьяны. Обоих отвели в отделение. Из квартиры изъята швабра, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Вероятно, именно шваброй и были нанесены побои, следы которых врачи нашли на теле девочки. По факту ЧП Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». В отношении задержанных также составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Известно, что в семье есть еще двое детей: старшая девочка учится в шестом классе, а мальчик помладше - в пятом.