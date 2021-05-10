СК возбудил уголовное дело после обнаружения избитой 7-летней девочки в Петербурге

Следком возбудил уголовное дело после того, как в петербургском кафе нашли избитую и брошенную 7-летнюю девочку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следком возбудил уголовное дело после того, как в одном из кафе Невского района обнаружили одинокую 7-летнюю девочку со множеством синяков на теле. Напомним, малышка призналась полиции, что ее родители выпивают. Адрес дома и свою фамилию она вспомнить не смогла, ее отвезли на лечение в детскую городскую больницу. Чуть позже делом занялись в СК. Результаты проверки пугают.

- Не позднее 8 мая неустановленное лицо систематически избивало 7-летнюю девочку, причинив ей физические и психические страдания. Сейчас ребенку оказывают квалицированную медицинскую и психологическую помощь. Сотрудники СК выясняют личность человека, нанесшего побои девочке, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за истязание беспомощной девочки. Кроме этого в неблагополучной семье есть брат. Именно он, как рассказал "КП" источник в правоохранительных органах, оставил избитую сестру одну в кафе, убежав гулять с друзьями.