Петербурженку задержали за серию поджогов могил на кладбище

Задержана подозреваемая в поджогах на кладбище в Красносельском районе Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге полиция задержала серийную поджигательницу могил на кладбище в Красносельском районе. 62-летнюю женщину поймали в понедельник, 10 мая 2021 года, после очередного поджога. Каждый раз пожары происходили вечером, когда на погосте уже не было посетителей.

- Первый пожар на кладбище в Красном Селе произошел около одиннадцати часов вечера 8 мая. Тогда пострадали несколько свежих захоронений 2020 и 2021 годов, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Второй раз пожар на погосте произошел около девяти часов вечера 10 мая. Огонь охватил венки сразу на нескольких могилах. По обоим случаям были возбуждены уголовные дела за надругательство над местами захоронения.

При задержании женщина призналась в поджогах и даже показала жидкость, которой поливала могилы, чтобы те лучше горели. Однако объяснить, зачем она это делала, не смогла.

Известно, что раньше подозреваемая привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество и незаконное пересечение госграницы.

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