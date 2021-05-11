«У него была одна странность»: Одноклассники Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, рассказали, что могло толкнуть его на преступление

Ильназ устроил нападение на свою бывшую школу

19-летний Ильназ Галявиев из Казани до последнего времени учился в колледж при университете управления ТИСБИ. Незадолго до трагедии парня отчислили из техникума. Поэтому многие решили, что именно это стало причиной бойни, которую Ильназ устроил 11 мая. Однако напал Галявиев не на техникум, а на свою бывшую школу № 175, в которой он учился до 9 класса. "Комсомолка" нашли одноклассников Ильназа и узнала их версию о том, почему целью нападавшего стало именно это учебное заведение.

«УБИТУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ НЕ ЗНАЛ»

- В школе Ильназ был всегда тихий, спокойный мальчик, ни с кем никогда не конфликтовал, - рассказали "КП" одноклассники парня. - Странностей за ним особо никаких не было, единственное - он был не особо общительный. Лучших друзей у него не было. Тем не менее, он со всеми нормально контактировал, никакой агрессии никогда не проявлял. Мы все к нему хорошо относились. Было видно, что парень адекватный, но закрытый в себе.

На допросе парень заявил, что он "бог"

После задержания Ильназ заявил следователям, что он устроил нападение, потому что считает себя "богом". Одноклассников парня такое высказывание сильно удивило.

- Религией он никогда не увлекался, - делятся одноклассники Ильназа. - Он любил играть в компьютерные игры. Это были обычные игры, в которые играли все школьники. Наверное, и стрелялки там были. Каких-то других хобби у него не было.

Одной из погибших оказалась 26-летняя учительница Эльвира. Как говорят ученики, Ильназ вряд ли ее знал. У класса она ничего не преподавала, да и пришла в школу, скорее всего, уже после того, как Галявиев выпустился.

В школе погибли 9 человек

- Ильназ был троечником, у него были сложности в учебе, но учителя хорошо к нему относились, - пояснила "КП" одноклассница Ильназа. - Никакой агрессий никто из педагогов к нему не проявлял. Да и у него не было никаких конфликтов с преподавателями. Никогда. Они ему ставили объективные оценки. С одноклассниками он тоже никогда не дрался, и они его не били. Никогда его никто не задирал, даже не подшучивали над ними. Чтобы бумажку кинуть или ткнуть его ручкой - никогда такого не было. У него вообще не было ни одной ссоры, ни со сверстниками, ни с сотрудниками. На переменах он играл со всеми - бегали по коридорам, как и все дети.

«ШКОЛА ЕМУ НЕ НАВРЕДИЛА»

Сейчас на вопрос, - почему он напал именно на школу, у друзей парня один ответ.

- Мне кажется, школа ничем перед ним не провинилась, не навредила ему точно, - продолжает одноклассница парня. - Что касается нападения, то два варианта: первое - он связался с плохой компанией, которая оказала на него дурное влияние. Потому что то, что мы видим сейчас - он стал другим, полностью сменил круг общения. И вторая версия - он сошел с ума.

Взрыв разрушил несколько этажей школы

Как признаются одноклассницы, девушки в школе у Ильназа не было, как и отвергнутой любви.

- Он был робкий и стеснительный, внешне симпатию ни к кому из девочек не проявлял, - поясняет одноклассница парня. - Помню, на выпускном во время фотосессии к альбому он стеснялся, стоял один в сторонке. Мы с девочками подошли и предложили сделать с ним фото. Он был очень радостный, улыбнулся даже. А сейчас мы узнаем такое о нем, у нас у всех шок. Мы даже не поверили, что это он. Он ведь был мирный. Никогда не подумаешь, что человек на такое способен. Я когда его фото увидела, меня начало трясти...

По словам одноклассников, в этой же школе учился и старший брал Ильназа. Он - полная ему противоположность: активный и жизнерадостный. Семья у братьев хорошая, благополучная.

- Я знал Ильназа еще с детского садика, он был нормальным общительным мальчиком, - рассказал "КП" друг детства подозреваемого. - После садика мы пошли в одну школу. Там он тоже не особо где-то отличался. В конфликтах я его не замечал. С учителями нормально общался. Родители у него замечательные, добрые и отзывчивые. Моя мать знает его маму. Никаких проблем в семье у него не было. Я даже представить не могу, что он мог такое сотворить.

Сейчас в деле разбираются сотрудники СКР.

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