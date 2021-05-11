Группа компаний WAGNER объединила свои автосалоны SKODA под единым брендом

Группа компаний WAGNER объединила свои автосалоны ŠKODA под единым брендом. Фото предоставлено дилерским центром ВАГНЕР Лахта.

Теперь дилерские центры Таллинский-Авто (Таллинское шоссе, 157А), Неон-Авто (улица Оптиков, 3А) и Пулково-Авто (Стартовая улица, 5А) будут работать под вывесками ВАГНЕР Пулково, ВАГНЕР Лахта и ВАГНЕР Таллинский. Автосалоны ŠKODA WAGNER в Санкт-Петербурге объединились под единым брендом ВАГНЕР.

Все дилерские центры входят в Группу компаний WAGNER – это один из ведущих автохолдингов Санкт-Петербурга, который работает в городе с 2003 года.

Первый автосалон ŠKODA группа WAGNER открыла осенью 2006 года на Стартовой улице, 5А. Его построили по актуальным стандартам бренда, и на тот момент он был одним из первых дилерских центров марки в России. В 2020 году в автосалоне прошла крупнейшая модернизация за всю его историю – автоцентр стал вторым в Санкт-Петербурге, где была внедрена модернизированная концепция бренда ŠKODA.

В июне 2010 года второй автосалон ŠKODA WAGNER разместился в собственном здании на улице Оптиков, 3А. Третий дилерский центр чешской марки под управлением группы WAGNER был открыт в начале 2015 года на Таллинском шоссе, 157А. Общая площадь всех трех автосалонов составляет более 11000 кв.м.

Активное развитие всех дилерских предприятий позволило холдингу занять лидирующие позиции по объемам продаж автомобилей ŠKODA в Петербурге. Так, по итогам 2020 года группа входят в число сильнейших дилеров марки в городе – ей удалось нарастить продажи на 28% по сравнению с 2019 годом, реализовав более 3000 новых автомобилей чешской марки.

В 2019 году группа автоцентров ŠKODA WAGNER стала лучшей по корпоративным продажам среди всех петербургских дилеров бренда, а в 2020 году подтвердила высокие позиции, заняв почетное второе место.

Объединение автосалонов под единым брендом ВАГНЕР позволит вывести взаимодействие клиента с дилерами на качественно новый уровень, считают в группе компаний. Все дилерские центры теперь будут позиционироваться как структуры единого холдинга, где действуют общие высокие стандарты качества предоставления услуг. Клиенты, со своей стороны, смогут выбирать, в каком из трех автосалонов ŠKODA им более удобно приобретать и обслуживать автомобили.