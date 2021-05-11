Из «красной зоны» – под венец: Медсестру и медбрата из Петербурга «поженил» коронавирус

Из-за коронавирусных ограничений расписаться Садовы смогли лишь спустя полгода после того, как подали заявление.

12 мая планета отмечает Международный день медицинской сестры. Самый романтичный сюжет, связанный с этим праздником, «Комсомолка» нашла в петербургской больнице №4 Святого Георгия: в реанимации ковидного стационара друг друга встретили 24-летняя медсестра Ирина и 23-летний медбрат Василий. Медики вместе пережили страшную первую волну, вместе вытаскивали лежачих из пожара, погубившего пять человек, а потом вместе отправились в загс.

ДЕВУШКА ИЗ «КРАСНОЙ КНИГИ»

– Всегда мечтал машины чинить, технику. А получилось, что «чиню» людей, – начинает свой рассказ медбрат Василий Садов: остановить выбор на медицине его заставила давняя травма позвоночника. – Теперь понимаю, что все получилось правильным: вы не представляете, какое это удовольствие, даже не «спасибо» от пациента услышать – просто увидеть, что человек, которого мы практически с того света вытащили, выздоровел.

В Петербург будущий медбрат перебрался осенью 2018-го из Липецка (влюбился в город на Неве с первого взгляда, как побывал здесь проездом).

– Поработал два месяца на заводе холодильников, накопил на билет до Питера, приехал и в первый же день начал искать работу, – вспоминает Василий. – По вакансии пришел в больницу Святого Георгия. Главная медсестра спросила: «В реанимацию пойдешь?». Ответил, не задумываясь: «Пойду!».

2 ноября 2018-го у Василия была первая смена. Тогда-то он и познакомился с Ириной. Медсестра-анастезист, которая трудилась здесь вот уже больше года, обучала «новобранца» работе на практике, ведь «одно дело манекены и совсем другое – живые люди».

– Мы перебрались в Петербург всей семьей из Мурманска, когда я окончила девятый класс: младшую сестру позвали здесь играть в баскетбольной команде. И не жалеем, – рассказывает медсестра Ира Садова. – Никогда бы не подумала, что смогу работать в реанимации! Казалось, что страшно. Но это прошло практически сразу. Может, это мы с Васей такие: отработали – вышли за порог – все рабочие мысли оставили в больнице, пришли на службу – полностью в работе. Близко к сердцу стараемся происходящее не принимать. А как в медицине иначе?

С самого знакомства молодые медики подружились. Сначала Василий заводил рабочие разговоры даже в нерабочее время, затем служебные темы сменились личными. Ребята подгадывали общие смены, чтобы быть вместе и на работе, и в выходные. А в начале 2020-го Вася загадочно произнес:

– Самая красивая девушка в мире будет занесена в «красную книгу».

– Это какую? – улыбнулась Ирина.

– Мой паспорт!

ЧЕРЕЗ ОГОНЬ, ВОДУ И ПАНДЕМИЮ

Преградой на дороге к алтарю стал коронавирус. Около двух месяцев – апрель и май 2020-го – молодые влюбленные виделись раз в сутки на передаче смены в 08:00: Ира сдала – Вася принял, и наоборот. В больнице, правда, не ночевали. А вот переболеть ковидом и медсестре, и медбрату пришлось.

– Положительные мазки на коронавирус у нас пришли, когда все коллеги уже переболели и пересидели в карантине в больнице, – объясняет Василий. – Я вообще дважды переболел: сначала в легкой форме, а потом три недели лежал дома с пневмонией.

Пара прошла не только разгар пандемии, но и страшный пожар, когда 12 мая в клинике закоротил аппарат ИВЛ. Из-за остановки оборудования и задымления погибли пять человек…

– Лифты не работали, поэтому пациентов мы выносили на простынях. Перетаскали с коллегой человек десять. А потом стали спасать больных из соседнего, кардиологического, отделения: боялись, что огонь распространится и туда, – вспоминает Василий.

– Таскали людей с шестого этажа на пятый, где их снова можно было подключить к аппаратам. Кто вдвоем простыню тащил, кто втроем, – подхватывает Ирина. – Только когда всей пациентов эвакуировали, я стала искать Васю (мобильные телефоны остались в зоне пожара, туда было нельзя). Не могла отыскать его часа два, беспокоилась. Потом оказалось, все это время он тоже бегал по больнице и искал меня.

Под венец возлюбленные пришли одинаковых кроссовках.

Из-за коронавирусных ограничений расписаться Садовы смогли лишь спустя полгода после того, как подали заявление, – 5 августа. Свадьбу сыграли скромную: родители, двое ближайших друзей да скромный домашний стол. Под венец возлюбленные пришли одинаковых кроссовках.

СПРАВКА «КП»:

Международный день медсестры отмечают ежегодно 12 мая – в день рождения одной из основательниц службы сестер милосердия Флоренс Найтингейл. Празднуется с 1965 года (а именно в эту дату – с 1974-го). Праздник проходит под эгидой Международного совета медсестер.