Не ГИБДД и не Смольный: В комитете по транспорту рассказали, кто будет контролировать новые правила для электросамокатов в Петербурге

Смольный всерьез взялся за проблему электросамокатов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный объявил полноценную войну нерадивым пользователям электросамокатов – отныне им будет запрещено бросать своих двухколесных коней ближе 15 метров от остановок и станций метро, а также разгоняться выше 15 километров в час. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» обсудила новые правила с экспертами и участниками рынка. Обрадовались им не все.

НЕ ПЕШЕХОДЫ, НЕ ВОДИТЕЛИ

По словам независимого эксперта по транспорту Владимира Валдина, проблема с электросамокатами в Петербурге назрела давно.

- Эти нововведения можно только полностью поддерживать, - отметил Владимир Валдин в беседе с корреспондентом «КП». – Потому что в отсутствии необходимой инфраструктуры пользователям электросамокатов остается только одно – ездить по тротуарам. А это, как вы сами понимаете, чревато и столкновениями и травмами – у нас ведь не только одни молодые и здоровые по тротуарам ходят. Строго говоря, даже 15 километров в час – это многовато, даже на такой скорости можно сбить человека так, что он потом уже не встанет.

По словам властей, главная задача - сделать так, чтобы самокатчики могли перемещаться по городу, не создавая проблем пешеходам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Нетрудно заметить, что Смольный в решении вопросов с электросамокатами движется «от противного» - вместо того, чтобы развивать в городе ту самую инфраструктуру, которой нет, давит на бизнес новыми ограничениями и запретами. Однако, по словам Владимира Валдина, это нормально: в Северной столице полным-полно куда более важных и насущных проблем, связанных с общественным транспортом. Поэтому кикшеринг (именно так, по аналогии с каршерингом, называется сервис аренды электросамокатов) власти пока что просто отодвигают в сторону, чтобы заняться другими вопросами. Дойдут руки и до инфраструктуры – но позже.

Согласен с этим мнением и руководитель «Петербургского велообщества» Павел Хусу.

- Проблема в том, что в России в целом и в Санкт-Петербурге в частности до сих пор нет четкого понимания, что же такое все-таки электросамокаты, - объясняет эксперт. – С одной стороны, их нельзя приравнивать к пешеходам. С другой – они недостаточно мощные и быстрые, чтобы уверенно двигаться по дорогам в потоке машин. Сейчас урбанисты все-таки склоняются к тому, чтобы выделить их в отдельное направление - СИМ, средства индивидуальной мобильности. А так как по скорости электросамокаты ближе к велосипедам, то разрешить им передвигаться, в первую очередь, по уже существующей велоинфраструктуре. И только там, где ее нет - разрешить двигаться по тротуарам, но так, чтобы самокатчики не ущемляли права и не подвергали опасности пешеходов. Достигнуто это может быть снижением скорости самокатов до пешеходной.

«А КТО БУДЕТ СЛЕДИТЬ?»

Между тем сами участники отрасли констатируют – соблюдать новые правила будет крайне сложно. Если не сказать – вообще невозможно.

Эксперты отмечают: пока не очень понятно, как именно классифицировать электросамокаты - с одной стороны, они ближе к транспорту, с другой - к пешеходам. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Дело в том, что практически все электросамокаты, которые сейчас есть в Питере, поставляются из Китая, - констатирует руководитель и основатель одной из крупнейших городских компаний по аренде электротранспорта Евгений Ильин. – Соответственно, в них уже изготовителем заложен скоростной предел в 25 километров в час. Теоретически его можно снизить, вопрос лишь в том, кто и как это будет делать. Вы представляете себе, что такое перепрограммировать несколько десятков самокатов? А несколько сотен? Хорошо, если у компании есть свой программист, который может это сделать. Если его нет – его придется искать, нанимать, оплачивать его работу. Это дополнительная финансовая нагрузка.

Кроме того, по словам Евгения Ильина, не совсем понятно, кто и как именно будет следить за тем, исполняют ли кикшеринговые компании новые правила. А если контроля не будет – заработают ли они вообще. И совсем уж отдельная тема – частные электросамокаты, которые, получается, вообще выпадают из зоны контроля.

- Есть и такой момент, что люди просто будут массово отказываться от поездок, - констатирует эксперт. – Потому что предел в 25 километров в час тоже был выбран не случайно: это наиболее оптимальное сочетание скорости и безопасности. Если снизить его до 15 километров в час – то есть, почти в два раза – есть вероятность, что кикшеринг в принципе потеряет для части клиентов привлекательность. В целом – не очень понятно, почему такое внимание именно к электросамокатам. На современном велосипеде можно без труда разогнаться и до 30 и до 40 километров в час, и распространены велосипеды куда шире – но их почему-то в такой жесткий оборот не берут.

Участники обсуждения отмечают: город, по сути, не приспособлен для электросамокатов. Фото: Олег ЗОЛОТО

КОМПЕТЕНТНО

«ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ МЕРА»

В городском комитете по транспорту «Комсомолке» пояснили: во-первых, ответственность за соблюдение новых правил действительно будет лежать в основном на самих прокатчиках и пользователях. По крайней мере вводить какой-то особый контроль или передавать эти функции ГИБДД Смольный на данный момент не планирует. В ведомстве рассчитывают, что новые запреты будут носить своего рода «оздоровительный» характер – чтобы всякий любитель погонять держал в голове, что нарушает закон, и здраво оценивал свои возможности и намерения.

- Во-вторых, сейчас город работает над тем, чтобы создать для пользователей электросамокатов комфортные условия и максимально развести их с обычными пешеходами, - поясняют в пресс-службе комитета по транспорту. – Уже прошло первое рабочее совещание на эту тему с представителями районных администраций. В планах – организация специальных стоянок, где можно будет оставлять самокаты, не создавая никому проблем. Пока что вопрос находится на стадии проработки, какие-либо подробности – включая километраж дорожек, их расположение и сроки реализации – появятся позже.

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