«Дети постоянно пишут папе письма»: Жена онколога Андрея Павленко, умершего от рака, рассказала, как живет после смерти мужа

Онколога АНдрея Павленко не стало 5 января 2020 года. Фото: из личного архива Анны Гегечкори

9 мая могло бы исполниться 43 года Андрею Павленко – замечательному врачу-онкологу, скончавшемуся в январе 2020 года от рака желудка. Супруга Андрея Павленко Анна Гегечкори рассказала «КП-Петербург», как пытается смириться с уходом любимого человека и выстроить жизнь заново.

Об истории Андрея Павленко мы рассказывали не раз. Узнав о своей неизлечимой болезни, он не просто не упал духом, но превратил борьбу со злокачественной опухолью в настоящий медиа-проект – и вдохновил тем самым тысячи людей по всей России не опускать руки даже в самых тяжелых ситуациях. Позаботился Андрей Павленко и о семье – незадолго до своего ухода он учредил именной грант, часть средств с которого шла на помощь его супруге Анне и троим детям – двум дочкам и сыну.

- Но все когда-нибудь заканчивается, - рассказала «Комсомолке» Анна Гегечкори. – Сейчас Андрея понемногу стали забывать. Это, в общем-то, нормально, он сам говорил: «Рано или поздно это случится». За последний год количество людей, которые принимали участие в гранте, снизилось почти в три раза – с 7 000 до 2 500. Я думаю, еще месяцев шесть он проработает, а потом прекратится.

Последние дни своей жизни Андрей Павленко провел дома, в окружении семьи. У него осталось трое детей - две дочери и маленький сын. Фото: из личного архива Анны Гегечкори

По словам Анны, никакой обиды на людей, отстранившихся от истории ее супруга, у нее нет и быть не может.

- После того, как Андрея не стало, мы остались практически ни с чем, - признается Анна. – И сумели выжить, по сути, лишь благодаря той поддержке, которую нам оказали неравнодушные люди со всей России. Поэтому все, что я могу сейчас чувствовать – и к тем, кто остается с нами, и к тем, кто уже ушел – это огромная благодарность за то, что они для нас сделали.

Сейчас Анна выстраивает жизнь заново. Косметологию, которой она занималась до ухода мужа, пришлось временно «отложить» в сторону и полностью переключиться на совершенно другую, новую сферу.

- Мы продали две квартиры – мамину и ту, которая осталась у нас после смерти Андрея, - рассказывает Анна. – На вырученные деньги взяли под управление несколько загородных домиков. Сейчас я сдаю их в аренду. Все делаю сама – убираюсь, стираю и глажу постельное белье, веду документацию. Конечно, это невероятно сложно – я почти перестала видеть детей и даже не сумела встретить с ними Пасху – но деваться некуда. Я всегда напоминаю себе, что есть на свете люди, оказавшиеся в куда более страшной и тяжелой ситуации, чем я, и сумевшие из нее выбраться. К тому же по вечерам я всегда рассказываю Андрею о том, как прошел у меня день, что я сделала, что сделала правильно, а в чем ошиблась. Это очень помогает.

9 мая на могиле Андрея Павленко на Киновеевском кладбище появился символический памятник. Фото: из личного архива Анны Гегечкори

Дети, продолжает Анна, постоянно пишут папе письма – дома их уже скопилась целая пачка. Старшая дочь, Софья, стремится пойти по отцовским стопам.

- Прежде она хотела тоже стать онкологом, - рассказывает Анна. – Но сейчас мы над этим думаем – все-таки женщине в онкологии, на мой взгляд, придется особенно тяжело. Но в любом случае ее места – врачебное дело. И я поддержу ее вне зависимости от того, какое направление она для себя выберет.

9 мая на могиле Андрея Павленко на Киновеевском кладбище появился памятник – знаменитый врач изображен на нем таким, каким он запомнился всей России: спокойным, собранным, с легкой полуулыбкой на губах.

- Андрей отводил мне два года, чтобы встать на ноги, - признается Анна. – И я думаю, что у нас все получится. Я не могу его подвести.

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