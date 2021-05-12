Отопительный сезон в Петербурге завершится в ночь на 13 мая

Отопительный сезон в Петербурге окончен. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ровно в полночь 13 мая батареи петербуржцев превратятся из теплых в холодные. С четверга в городе официально прекращается отопительный сезон, который в этот раз растянулся на 239 суток. О том, чтобы прекратить топить батареи в домах во время жары, последние дни очень просили сами горожане.

- Решение о прекращении регулярного теплоснабжения зданий принято в связи с повышением температуры наружного воздуха и многочисленными обращениями петербуржцев о повышенной температуре в квартирах, - сообщает пресс-служба Комитета по энергетике.

В ведомстве отметили, что с 11 мая, когда в городе резко потеплело, все источники теплоснабжения были переведены на минимальные параметры, лишь для обеспечения циркуляции горячей воды в трубах. Теплом обеспечивались школы, детские сады, медучреждения, дома престарелых и прочие социальные объекты.

При этом управляющие компании могли понизить «градус» батарей в жилых домах, но это делалось далеко не везде, из-за чего и возникли нарекания у петербуржцев.

С завершением отопительного сезона энергосистема уходит на профилактический и плановый ремонт. В течение лета специалисты подготовят ее к следующему сезону, когда придет время включать батареи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Петербуржцы возмущены поздним отключением отопления

Батареи продолжали работать, при том, что на улице два дня стояла аномальная жара (подробности)