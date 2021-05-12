Боятся суда Линча: Семью 19-летнего Ильназа Галявиева спрятали сразу же после убийства девяти человек в казанской школе

Парень называл себя "богом"

Казань со вчерашнего дня осадили журналисты федеральных СМИ. Новость о том, что 19-летний бывший студент колледжа Ильназ Галявиев устроил расстрел и подрыв СВУ в школе, из-за чего погибли семеро учеников и две учительницы, мигом пронеслась по всей стране. У всех на устах застыл один вопрос - что толкнуло тихоню Галявиева на такое чудовищное преступление? Ответ пытаются найти у соседей, бывших одноклассников и друзей Галявиева. Но те лишь разводят руками. А те, кто действительно может знать о том, что происходило в голове убийцы, исчезли. "Комсомолка" разбиралась, где сейчас родители Ильназа, а также могли ли его подтолкнуть к расстрелу заболевание или психотропы.

«ГАДОСТЕЙ О НИХ ВЫ НЕ УСЛЫШИТЕ»

У Ильгиза, как сейчас говорят его знакомые и соседи, была благополучная семья. Куда не ткнись, все твердят одно: "Родители и старший брат просто прекрасные". 55-летний отец парня - Ринат Галявиев работал на развозке мусора. Со всеми был приветлив и вежлив. Мать - 52-летняя Наиля - трудилась в банке. Воспитанная и ухоженная женщина. У родителей Галявиева день рождения почти в один день - 24 и 25 июля.

Даже после задержания он не переставал проявлять агрессию

- Родители у него добрые, голос никогда не повышали, воспитанные, ничего плохого о них сказать не можем. Скандалов не замечали, - как сговорившись отвечают на вопросы журналиста "КП" знакомые Ильназа.

Старший брат Ильназа - 21-летний Инсаф - и вовсе, по словам друзей и наставников - полная противоположность своего брата. Если младший - тихий, спокойный и замкнутый, то старший - жизнерадостный и разговорчивый. Более того, Ильназ бросил колледж, а Инсаф успешно учится в Казанском государственном университете.

- Если вы хотите написать очередную гадость, то я вас разочарую, - заявила "КП" руководитель научного направления Казанского государственного университета Инсафа Татьяна Алексеевна. - Ничего, кроме положительного, я об этом мальчике сказать не могу. Прекрасный мальчик: отзывчивый, умный, корректный, доброжелательный. Прекрасный студент, подающий надежды в науке. Я профессор федерального университета, с родителями своих студентов я не знакомлюсь. Никаких перепадов настроения у него не было, нормальный, хороший, гиперпозитивный мальчик. Человек прекрасно работает над курсовой, на практике.

«ЗАБОЛЕВАНИЕ МОЗГА ОТБРОСЬТЕ СРАЗУ»

Отчаявшись найти зародыш проблем в семье, жители Казани, как и остальные россияне, стали по крупицам анализировать поведение Ильназа и его образ жизни. Появилось множество версий. И психическое заболевание (парень при расстреле кричал, что он "бог". Более того, он написал свой мини-манифест перед расстрелом, где тоже окрестил себя всевышним). И психотропы - во время обысков якобы нашли настойку на мухоморах. И возможное заболевание. Следователи уже подтвердили, что у парня заболевание головного мозга. Теперь все гадают: атрофия? энцефалопатия? опухоль головного мозга? Но эксперты уверены - все это не могло стать причиной такого чудовищного поступка.

Ильназ убил учительницу начальных классов Фото: СОЦСЕТИ

- Тотальной атрофии мозга, как пишут некоторые СМИ, у него, конечно, не может быть, - пояснил "КП" профессор, доктор медицинских наук, главный психотерапевт Минздрава Башкортостана Ильгиз Тимербулатов. - При атрофии мозга, которая ведет к деменции, агрессия совсем иного плана. Что касается возможного психического заболевания, то это, конечно, нельзя исключить, и в этом случае мы говорим о так называемой патологической агрессии. В СМИ также прошла информация об опухоли мозга, якобы к агрессии привела опухоль, которая давила на мозг... Что могу сказать, опухоль может лишь отчасти усугубить состояние, но она не является определяющим фактором. Да, в ряде случаев опухоль может вызывать раздражительность, нервозность, повышение внутричерепного давления, но повышенное внутричерепное давление есть у каждого пятого. И опухоли мозга встречаются одна на несколько тысяч. Но резонансные убийства все же происходят не так часто. Я сильно сомневаюсь, что опухоль привела к такому. Это лишь фактор, который может усугублять неуравновешенность человека. Но в данном случае, насколько мы знаем, все было иначе - человек планировал преступление, купил ружье, готовился... Это все, конечно, не может быть напрямую связно с возможной опухолью.

Среди погибших - преподаватель начальных классов Фото: СОЦСЕТИ

Энцефалопатия, по мнению эксперта, тоже не привела бы к таким последствиям.

- Энцефалопатия встречается у каждого третьего человека после 45 лет, у подростков по результатам наших исследований в 20 - 25 процентах случаев, - продолжает Тимербулатов. - Однако такие эксцессы, как расстрел в школе, чаще совершаются по так называемым негативно-личностным мотивам. На такие преступления подростки, как правило, идут в силу различных психосоциальных причин, - психотравм, жесткого буллинга, либо из-за проблем детско-родительских отношений, проблем в отношениях со сверстниками и педагогами. Но дебют тяжелого психического заболевания тоже нельзя исключать. Я читал, что он называл себя "богом". Теоретически это может говорить о возможной шизофрении, а также о паранойяльной или шизоидной психопатии или, как сейчас говорят, соответствующем личностном расстройстве.

Однако профессор уверен, что в случае с расстрелом в школе в Казани могло сойтись все в одном флаконе.

- Это сборная солянка, пишут, что у него нашли настойку на мухоморах. Любое опьянение наркотическое может спровоцировать агрессию. Воздействие веществ многое объясняет. Но по своему опыту могу сказать, что здесь скорее всего нет одного фактора. Скорее всего, здесь было формирующееся личностное расстройство, которое усугубилось под воздействием психоактивных веществ на фоне энцефалопатии. Это все и могло привести к трагедии. Но, повторюсь, здесь мы с вами лишь рассматриваем различные варианты, так как не имеем всей полноты информации. Точку поставит комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, - заключил профессор.

«НА ВРЕМЯ РОДНЫМ ЛУЧШЕ ЗАЛЕЧЬ НА ДНО»

Однако более точные ответы на все эти вопросы могли дать родственники Ильназа. Хоть парень в последнее время и жил один в квартире. Родственники с ним виделись практически ежедневно. Для них эта история стала шоком. Сразу после случившегося они поехали на допрос в СКР, после которого исчезли. От родных парня нет никаких вестей уже более суток. Отец и брат Ильназа в последний раз выходили в Сеть в 12:40 11 мая. После этого они отключили свои телефоны. На публике при этом они не появляются. У дома Ильназа дежурят журналисты, которые сразу бы их заметили. На учебу старший брат также не пришел.

В суд родные парня не пришли Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Родные Ильназа не приехали и в суд, где ему избирали меру пресечения. В зале были толпы журналистов, но никого из родственников. Галявиева, кажется, это не смутило. Он был холоден и молчалив. Суду он заявил, что согласен с арестом. Однако больше всего бросилось в глаза то, что полицейские охраняли его не только снаружи стеклянной клетки, но и стояли с ним внутри.

Судя по беспрецедентным мерам безопасности со стороны силовиков, есть вероятность, что родных Ильназа решили временно спрятать, чтобы обезопасить от возможного суда Линча. С этим согласны и эксперты.

Стрелок устроил взрыв в школе

- Я не исключаю, что в целях безопасности родственников преступника, который совершил особо тяжкое преступление, что самое страшное в отношении детей, родных решили спрятать, - пояснил "КП-Петербург" ветеран МВД РФ, экс-сотрудник уголовного розыска Евгений Черноусов. - Кровная месть здесь может быть независимо от национальности и вероисповедания. И ее нужно, естественно, предотвратить. Потому что отец, у которого погиб ребенок, может не совладать с нервами, нужно выждать время, чтобы все успокоились. Поэтому родственникам действительно лучше пока не быть на публике.

В ближайшее время следователи отправят Ильназа на психиатрическую экспертизу, которая должна установить, насколько он вменяемый. Если эксперты придут к выводу, что он не отдает отчет своим действиям, то он избежит наказания - вместо колонии попадет в психбольницу. Если же выводы будут в пользу того, что парень здоров, то Галявиеву грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Если родные Ильназа Галявиева хотят высказать свое мнение о случившемся, вы можете связаться с нами по электронной почте: roman.lyalin@phkp.ru

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