«Лежат под кустом полуголые девушки, это наглость!»: Ботанический сад Петербурга срочно ищет волонтеров для защиты от эротических съемок у сакуры

Ботанический сад Петербурга пожаловался на нашествие эротических моделей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ботанический сад БИН РАН в Санкт-Петербурге неожиданно рассказал об активизации эротических фотосъемок возле цветущих сакур в парке-дендрарии. Сотрудники института срочно ищут волонтеров, которые могли бы следить за правопорядком на 16 гектарах территории. Откровенные модели и клипмейкеры не стесняются ни посетителей, ни охраны.

- У нас возобновились нелегальные пикники и эротические съемки. С пикниками еще все более-менее нормально, тут люди все же понимают, куда пришли. Но есть и те, кто приходит с пиццами, алкоголем, устраиваются на траве или скамеечках. Своими силами бороться с ними и любителями раздеться не получается, - сетует «КП-Петербург» куратор волонтеров Алина.

Обычно волонтеры Ботсада копают грядки, но теперь придется побыть "полицией нравов". Фото: botsad-spb.com

Охране тяжело справиться с обязанностями – рук и ног не хватает, все же территория ботанического сада насчитывает 16 гектаров. А сакура цветет только в паре мест. Сотрудники парка-дендрария поражаются, что модели даже не реагируют на замечания.

- Сегодня вот у нас полуголые девушки снимались. Лежат под кустами цветущей сакуры. Это можно объяснить только наглостью! Обычно делаем устное замечание, но обратно нас могут спокойно послать куда подальше, извините за выражение. Сегодня экскурсовод, которая это увидела, попыталась из оранжереи прикрикнуть. В ответ ноль эмоций. Это наглость! Люди разве не понимают, что они приходят не в парк культуры и отдыха, где можно полежать на травке и пофотографироваться? Они приходят в Ботанический институт, где каждая травинка на счет идет! – рассказывают «Комсомолке» с возмущением в Ботсаду.

Если вы хотите побыть «полицией нравов», то вся информация об этом есть в группе волонтеров Ботанического сада во «Вконтакте». Смена длится в среднем 4 часа. Кроме этого волонтеры могут помочь в сгребании скошенной травы и пропалывания грядок.

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