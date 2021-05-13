Полиция Петербурга поймала грабителей, сорвавших золотую цепочку с крестиком с 99-летнего ветерана 9 мая

Сантехник с приятелем ограбили ветерана в День Победы. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские нашли и задержали грабителей, напавших на 99-летнего ветерана войны вечером 9 мая. Злоумышленники пришли чтобы «поздравить» пенсионера с Днем Победы, но вместо этого один из них сорвал с пожилого мужчины золотую цепочку с крестиком.

- Мне позвонили в дверь, сказали: «сантехник пришел». Я открыл. Там был молодой парень, он с девушкой пришел, она сбоку стояла у стенки. Парень поздравил с праздником, протянул маленькую бутылку водки и попросил войти внутрь. Я отказал, тогда он сорвал цепочку с крестиком и они убежали, - рассказал полиции сам ветеран.

С шеи ветерана сорвали золотую цепочку с крестиком. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Позднее оказалось, что «женщиной» был 18-летний петербуржец с длинными крашеными волосами. Он считается соучастником. А нападавшим оказался 26-летний ранее судимый мужчина. Он задержан.

- Старший из них ранее судим за кражу и действительно работает сантехником. Оба злоупотребляют наркотическими средствами, - уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Цепочка и крестик возвращены ветерану. По статье «Грабеж» задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.

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