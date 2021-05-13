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Общество13 мая 2021 12:32

Петербуржцам рассказали, как вернуть деньги за чрезмерное отопление квартир во время жары

Отопительный сезон официально закончился 13 мая, но у многих батареи еще горячие
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Петербуржцам рассказали, как вернуть деньги за чрезмерное отопление квартир во время жары

Петербуржцам рассказали, как вернуть деньги за чрезмерное отопление квартир во время жары

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Последние пару дней жители Санкт-Петербурге изнывали от жары не только на улице, где температура достигала 27 градусов, но и дома. Из-за того, что весна в городе выдалась холодной, отопительный сезон все никак не заканчивался и батареи "шпарили" вплоть до 13 мая. В полночь энергетики пообещали отключить отопление. Однако не везде это пока произошло. Заместитель исполнительного директора организации "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов в эфире радио "Комсомольская правда" 92,0 FM рассказал, какая температура должна быть в квартире по СНИПам, как фиксировать перетоп и что можно сделать, чтобы у вас выключили отопление.

- Есть постановление правительства о том что в квартире температура должна быть не ниже 18 градусов, а в угловых комнатах не ниже 20. Перетоп не выше 27 градусов, - пояснил Костянов.

В случае, если горожанин чувствует, что слишком жарко или холодно, то он может вызывать специалистов, либо же измерить температуру со своим термометром в представителя представителя дома.

- Существует 354 постановление правительства о правилах предоставления коммунальных услуг, приложение 1, там вся информация по отоплению, газоснабжению и так далее. Это очень удобный документ, чтобы быть грамотным пользователем, - рассказал Андрей Костянов.

Он добавил, что жилец может заполнить данный документ и обратиться с ним в управляющую компанию, чтобы потребовать перерасчет платы за отопление, если в его квартире было слишком жарко, либо наоборот холодно.

Также просить отключить батареи лучше всего УК, так как она может это сделать быстрее, чем городское предприятие.

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