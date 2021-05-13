Комиссия и несуществующий долг: Главное о новых квитанциях за капитальный ремонт в Санкт-Петербурге

"Новые" квитанции вызвали оторопь у петербуржцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вот уже третий день Петербург трясет и лихорадит. Все дело в новых квитанциях за ЖКХ. Вернее, «старых-новых»: строчка «плата за капительный ремонт жилого дома» переехала из розовых квитанций в платежки, которые выдает «Петроэлектросбыт». Об изменениях предупреждали заранее, но система оказалась реализована так, что породила у горожан гигантское количество вопросов. Что такое «комиссия»? Откуда взялись двойные начисления? И что делать, если платежка – да, бывает и такое – пришла на имя давно умершего родственника?

ВОПРОС 1. ЧТО ЗА КОМИССИЯ? ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ЕЕ ОПЛАЧИВАТЬ?

За свои услуги (печать квитанций и их доставка до почтового ящика) «Единый информационно-расчетный центр Петроэлектросбыт» берет денежку. Ставка стандартная – 1 %. Условно: если за капитальный ремонт вам начислили 1 500, то сумма комиссии составит 15 рублей. Как говорится, мелочь, а неприятно.

Только-только отошли от проблем с отоплением - и тут новая напасть! Фото: Олег ЗОЛОТО

Что делать? Во-первых, есть варианты оплаты и без комиссии. Их немного: «чистые» платежи принимают банк ВТБ и «Почта-банк». Зато принимают везде: можно оплатить капитальный ремонт через сайт, мобильное приложение или размять ноги и прогуляться до ближайшего банкомата. Кроме того, без комиссии проходят платежи через личный кабинет Фонда капитального ремонта.

Что будет с теми, кому все три указанных выше способа по каким-то причинам недоступны – вопрос пока открытый.

- На данный момент Смольный работает над тем, чтобы эту сумму каким-то образом людям компенсировать, - пояснили «Комсомолке» в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко, курирующего сферу ЖКХ. – Пока что вопрос находится на проработке, конкретные механизмы компенсации станут известны чуть позже.

Резюмируем: новые квитанции нужно оплачивать полностью, включая пресловутую комиссию. А чтобы оплата комиссии прошла для людей безболезненно, Смольный будет ее каким-то образом возвращать. Каким именно – расскажем отдельно, как только появится информация.

ВОПРОС 2. ПОЧЕМУ У МЕНЯ СТОИТ ДВОЙНАЯ ОПЛАТА? Я ТОЛЬКО ЧТО ОПЛАТИЛ КАПРЕМОНТ ЗА АПРЕЛЬ – И ТЕПЕРЬ ДОЛЖЕН ОПЛАТИТЬ ЕГО ЕЩЕ РАЗ?

Нет, платить за одну и ту же услугу дважды не нужно. Как поясняют в самом «Петроэлектросбыте», апрельские платежи за капремонт уже учтены и зафиксированы.

- Платежи по капитальному ремонту начислены уже за май, - рассказывают в пресс-службе компании. – Если внимательно изучить новые квитанции, то там можно найти строчку «расчетный период», где это прямо указано. Соответственно, двойной оплаты не происходит – просто сам платеж оказался выставлен раньше, чем обычно.

Раньше строчка "взнос за капитальный ремонт" располагалась тут - в розовых квитанциях. Теперь ее не будет - она "переехала" в квитанции за электричество. Фото: Артем КИЛЬКИН

Таким образом, в новых квитанциях от «Петроэлектросбыта» оказалось отражено сразу два расчетных периода: электричество начисляется за прошлый месяц (в нашем случае это апрель), взнос на капитальный ремонт – за текущий (май). Соответственно, в следующем месяце счет за электричество в квитанции будет указан за май, а за капремонт – за июнь. И так далее. Не запутаться в этом довольно сложно, так что просто держите в голове. Возможно, в будущем оба счета как-то сведут воедино, но пока таких планов нет.

ВОПРОС 3. А ЕСЛИ МНЕ ДО СИХ ПОР НЕ ПРИШЛА НОВАЯ КВИТАНЦИЯ?

Значит, оплачиваем по старой. Рано или поздно на новые квитанции переведут всех, кто подключен к Фонду капитального ремонта, но пока что городские службы в процессе: в общей сложности по состоянию на 13 мая новые платежки получили 900 000 «абонентов».

- Переплата будет учтена в квитанциях следующих месяцев. В случае ВЦКП (розовые квитанции) платежи апреля будут учтены в квитанциях июня, платежи мая в квитанциях июля и так далее, - объясняют в Фонде капитального ремонта. - Платежи по «белым» квитанциям, совершенные после 25-го числа, будут учитываться в квитанциях следующего месяца.

Плата за капитальный ремонт сама по себе не изменилась - изменился лишь порядок оповещения граждан. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ВОПРОС 4. ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ?

Судя по отзывам петербуржцев в социальных сетях, в новые квитанции «Петроэлектросбыта» прокралось какое-то зашкаливающее количество ошибок. Перепутан метраж, не указаны имена и фамилии плательщиков. Кое-где (автор этих строк лично слышал подобные истории от коллег по работе) квитанции приходят на людей, которые уже несколько лет как умерли. Как быть?

- Действительно, ошибки есть, - признают в Фонде капитального ремонта. – И поскольку их довольно много, решение по каждой может быть только индивидуальным. Для этого Фонд создал специальную рабочую группу под руководством начальника управления расчетов, которая будет рассматривать обращения по каждому платежному документу. Если у граждан возникнут вопросы по задолженностям и начислениям, то они могут обратиться напрямую в Фонд капитального ремонта по телефону 8 (812) 703-57-01. Прием обращений будет вестись в рабочее время с 9:00 до 18:00. Горячая линия уже запущена, ей можно воспользоваться.

Печальный факт: платить придется в полном объеме. Радостный факт: часть денег потом компенсируют. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Подведем итог. Новые квитанции нужно оплатить: с комиссией (если вы не можете воспользоваться ВТБ, «Почта-банком» или личным кабинетом на сайте Фонда капремонта) и в полном объеме. Комиссия потом вернется, как именно – Смольный пока не решил. Ну а если у вас к начислениям возникли вопросы – ошиблись в метраже, приписали несуществующий долг и так далее – звоните на горячую линию и решайте вопрос в индивидуальном порядке.

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