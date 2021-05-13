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Общество13 мая 2021 12:33

Фонд капремонта рассказал, что надо делать с новыми квитанциями от «Петроэлектросбыта»

После получения платежек у жителей Петербурга возникло много вопросов
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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После прихода новых квитанций на Фонд капремонта обрушился шквал звонков.

После прихода новых квитанций на Фонд капремонта обрушился шквал звонков.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В петербургском Фонде капремонта рассказали, что надо делать жителям города, получившим новые квитанции от «Петроэлектросбыта», в которых включена графа по оплате взносов за капремонт, ранее содержавшаяся в розовых счетах на коммунальные услуги. Новые платежки вызвали вопросы, в том числе и из-за ошибок.

- В Фонде создана рабочая группа под руководством начальника управления расчетов, которая будет индивидуально рассматривать обращения по каждому платежному документу. Если у граждан возникают вопросы по задолженности и начислениям в платежных документах то они могут обратиться в по телефону 703-57-01 с 9 до 18 часов, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Фонда.

Сотрудники Фонда отмечают, что сейчас у них шквал звонков и все телефонные линии просто перегружены. Номер набирают одновременно тысячи человек, поэтому прозвониться может быть трудно.

- Сейчас волна обращений спадет и все придет в норму. Обещаем, что разберемся с каждым абонентом по всем вопросам. Просим петербуржцев набраться немного терпения, - извинились за неудобства в Фонде.

Там также отмечают, что недопонимание могла вызвать разность данных: электричество в счетах указано за апрель, а взносы - уже за май. А в «Петроэлектросбыте» заявили, что если абонент видит явную ошибку по капремонту, то может оплатить только часть суммы - за электричество и потом обратиться за разъяснениями в Фонд. В других остальных случаях счета надо оплатить полностью.

- Оплата без комиссии возможна в отделениях, банкоматах, через мобильное приложение банков: ВТБ, «Почта Банк», «Санкт-Петербург», а также через личный кабинет Фонда капитального ремонта. В других случаях комиссия будет возвращена, механизм сейчас прорабатывается, - заявили в Фонде.

Напомним, что из-за возникших проблем в Смольном заявили о приостановке договора на включение оплаты за капремонт в квитанции «Петроэлектросбыта», но позднее в самом расчетном центре компании это опровергли.

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